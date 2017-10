Auf dem Sieferhof feiert die Evangelische Kirchengemeinde ihr Erntedankfest zwischen Hühnern, Hähnen und dem Hofhund.

Burscheid. Wenn sich während eines Gottesdienstes die Hühner aufplustern und die Hähne lauthals krähen, der Hofhund es sich vor dem Eingang zum Gottesdienstraum in der Sonne bequem macht und immer wieder Stühle dazu gestellt werden müssen, dann ist es sicherlich ein ganz besonderer Festgottesdienst.

Und so war es auch gestern Vormittag, als die Evangelische Kirchengemeinde in der Scheune auf dem Sieferhof zu einem Abendmahlsgottesdienst für Kleine und Große unter der Überschrift „Eine Handvoll Erde“ eingeladen hatte. Die große Scheune, die im Sommer zum Feiern einlädt und in die in wenigen Wochen wieder die Kälber und Rinder einziehen werden, war mit vielen Lichterketten erleuchtet worden und auf dem Altar lag ein großer, runder Laib Brot, umringt von ganz viel Obst, Gemüse und bunten Blumen. Was liegt auch näher, als einen Erntedankgottesdienst genau da zu feiern, wo vieles sich um die Ernte dreht: An einem alltäglichen und gerade darum besonderen Ort.

Der Sieferhof wurde auf Bio umgestellt

„Frank Paas, ich bin hier der Bauer“, stellte sich der Hausherr den Gottesdienstbesuchern vor. Und erzählte, dass er zusammen mit seiner Familie den Hof in der dritten Generation führt. 65 Kühe müssten versorgt, 70 Hektar Land bewirtschaftet werden.

„Erntedank ist für uns immer ein besonderer Tag. 2017 vor allem deshalb, weil wir unseren Hof auf Bio umgestellt haben und unserer Milch ab November das Siegel Bio-Milch geben dürfen“, sagte Paas. Alle Abläufe hätten noch einmal neu überdacht werden müssen, mit dem Verzicht auf mineralische und chemische Helfer habe eine neue Zeit begonnen, die aber Spaß mache. Erstmal sei gerade der Bio-Mais geerntet worden - und das sei geglückt. Wie zum Beweis für seine Ausführung und zum Amüsement der etwa 200 Gemeindemitglieder unterstrich der Hahn das Gesagte mit lautem Krähen.

Pfarrerin Annerose Frickenschmidt, Pfarrerin Katrin Friedel und Pfarrer Matthias Pausch gestalteten den Gottesdienst, in dem sich alles um die Erde drehte: „Die Erde ist uns nur geliehen. Sie gibt uns Sicherheit und Halt, man kann in ihr aber auch etwas pflanzen, mit ihr matschen oder etwas bauen“, hieß es in der Predigt. „Wann haben Sie ihre Hände mal so richtig in die Erde gesteckt“, wollte die Pfarrerin von der Gemeinde wissen. Um dann aufzufordern: „Erzählen Sie Ihrem Nachbarn wann und wie das war.“ Ein lebhaftes Stimmengewirr setzte in der Scheune ein, man kam ins Gespräch miteinander.

Dazu wurde auch im Anschluss an den Gottesdienst noch eingeladen. Wie beim auch sonst üblichen Stehcafé wurde Kaffee ausgeschenkt, aber die Familie Paas hatte auch Apfelsaft von den eigenen Äpfeln und eine Kanne Bio-Milch für die Gäste bereitgestellt. Maiskolben dekorierten den Tisch vor der Scheune, der sonnige Herbstsonntag lud zum Verweilen ein.