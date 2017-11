Händler und Stadt laden zu Fest mit vielen Angeboten ein.

Burscheid.Auch in diesem Jahr laden ortsansässige Einzelhändler zusammen mit der Stadt Burscheid wieder zu einer vorweihnachtlichen Feier in die Kirchenkurve ein.

Morgen sind hierzu von 16 bis 20 Uhr alle Burscheider eingeladen, gemeinsam am großen Weihnachtsbaum die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Neben Kinderpunsch, Glühwein und Musik wird das Angebot in diesem Jahr um viele Stände bereichert. Von den ansässigen Einzelhändlern und Gastronomen werden zum Beispiel heiße Würstchen, Kürbissuppe und Waffeln angeboten. Der Verein Kulturen in Burscheid (KiB) bietet Weihnachtsgebäck an. Darüber hinaus wird es Stände mit allerlei handwerklichen Erzeugnissen geben; angeboten werden zum Beispiel handgefertigter Schmuck und Seife. Mit Erzeugnissen aus Bienenwachs ist der Imkerverein mit einem Stand beteiligt.

Kinder der Kita Schützeneich schmücken den Baum

Zum Festbeginn um 16 Uhr wird der bereits von Mitarbeitern des Baubetriebshofes aufgestellte Weihnachtsbaum zusammen mit den Kindern des Familienzentrums Schützen-eich geschmückt. Die Jungen und Mädchen beteiligen sich wie in jedem Jahr an der Dekoration und sorgen mit Selbstgebasteltem für einen schön geschmückten Baum.

Das Blumengeschäft Floristik Kanpan bietet neben einem kulinarischen Angebot eine Adventsausstellung mit kreativen Dekorationsideen für eine stimmungsvolle Adventszeit. Im Eiscafé Noack wird für alle Interessierten gegen 18 Uhr der Bergische Geschichtsverein sein neuestes Buch mit dem Titel „Die ersten Burscheider Hausnummern– Burscheider Häuser und ihre Bewohner 1803-1838“ vorstellen. Darüber hinaus gibt es Informationen zum historischen Platz an der evangelischen Kirche. Red