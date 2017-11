Neu ist ein Tannenbaumfest in der mittleren und oberen Hauptstraße. Und am Freitag vor Weihnachten haben die Läden bis 22 Uhr geöffnet.

Burscheid.Am kommenden Montag beginnt wieder die weihnachtliche Glücksbon-Aktion in den Burscheider Geschäften, die Mitglied in der Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“ (WfB) sind. Die angeschlossenen Geschäfte geben die Bons entsprechend dem Wert der gekauften Waren aus. Auf die Nummern der einzelnen Lose werden Gewinne gezogen.

Der Hauptpreis ist – nach einer Pause im vergangenen Jahr – wieder ein Auto. Es handelt sich um einen Fiat Panda Easy in der Farbe Silicia-Orange im Wert von rund 11 000 Euro. Unterstützt werden die Burscheider Einzelhändler dabei von dem Burscheider Autohaus Lauer & Süwer. Aber das mit dem Auto als Hauptgewinn ist so eine Geschichte in Burscheid: Vor zwei Jahren meldete sich der Gewinner erst kurz vor dem Ablauf der Frist – und nur deshalb, weil er zufällig aus seiner Geldbörse die bis zu dem Zeitpunkt unbeachteten Lose herausgezogen hatte. Der Familienvater hatte Glück: Er wollte sich sowieso gerade von seinem alten Auto trennen. Weitere zwei Jahre davor, warteten die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft komplett vergeblich auf den Gewinner: Das Auto wurde nicht abgeholt.

Neben den Hauptpreisen gibt es attraktive Wertgutscheine

Welche Losnummer gewinnt, wird am 27. Dezember feststehen. Die Gewinn-Nummern werden von Bürgermeister Stefan Caplan ermittelt und in den teilnehmenden Geschäften bekannt gegeben. Die Nummern der Hauptpreise werden auch im Bergischen Volksboten veröffentlicht. Neben diesen gibt es etliche Wertgutscheine, die in den Geschäften eingelöst werden können.

Doch das ist nicht alles, was der Handel seinen Kunden in diesem Jahr in der vorweihnachtlichen Zeit anbietet. Obligatorisch sind die Lichterketten und leuchtenden Weihnachtssterne in der Stadt. Dazu deckt die WfB den Kaffeetisch für die Burscheider Kunden: An den ersten beiden Advents-Samstagen, am 2. und 9. Dezember, findet die Weihnachtsplätzchen-Verlosung statt. In den 13 teilnehmenden Burscheider Geschäften können alle Kunden ein Los ziehen – und vielleicht dann einen Geschenkkarton mit Weihnachtsplätzchen gewinnen. An allen Advents-Samstagen haben die beteiligten Burscheider Geschäfte einheitlich bis 16 Uhr geöffnet.

Die Stadt wird auch in diesem Jahr in der mittleren Hauptstraße einen Weihnachtsbaum aufstellen. Einen weiteren Weihnachtsbaum stellt die Stadt in der Kirchenkurve auf.

Eine Premiere ist das 1. Burscheider Tannenbaumfest am 17. Dezember mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Die Hauptstraße wird dafür vom Deutschen Haus bis zur Volksbank gesperrt. Auch die Händler in der Lindenpassage und der oberen Hauptstraße bis zur Sparkasse beteiligen sich mit vielen Aktionen. Dieser Bereich der Straße bleibt aber befahrbar. Die Straßenlaternen werden mit Tannenbäumen geschmückt – und geben damit dem Fest seinen Namen. Auch einen Tannenbaumverkauf wird es geben. An Ständen werden originelle Geschenkideen angeboten. Begleitend laden die Burscheider Geschäfte zum Bummeln ein – alle WfB-Geschäfte verteilen an diesem Tag die doppelte Anzahl Glücksbons.

Ebenfalls neu in diesem Jahr: Am Freitag, 22. Dezember, laden die beteiligten Burscheider Geschäfte zum Einkaufen bis 22 Uhr ein.