Leverkusener Zweitliga-Basketballer haben die erste Trainingswoche hinter sich und blicken auf die neue Saison 2018/19.

Leverkusen. Nach fast fünfmonatiger Pause war es am vergangenen Dienstag endlich wieder soweit: Die Bayer Giants Leverkusen sind in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit 2018/19 in der Zweiten Basketball-Bundesliga eingestiegen und haben eine konzentrierte erste Woche hinter sich.

Es war gegen 20 Uhr, als Headcoach Hansi Gnad seine Worte an die gesamte Mannschaft richtete. Mit klaren Vorgaben erklärte der Europameister von 1993 seinen Schützlingen was sie zu erwarten haben und wie die erste Einheit von statten gehen soll. Einige Minuten später flog der erste Ball durch den Ring in der Ostermann-Arena.

Positives Fazit nach der ersten Trainingseinheit

In den ersten Einheiten galt es für das Team sich zu finden und vor allem darum die Chemie zueinander zu finden. So waren die meisten Drills und Übungen an diesem Abend für die meisten Akteure sicherlich nichts neues, dennoch forderte Coach Gnad, der ohne seinen erkrankten Trainerassistenten Jacques Schneider auskommen musste, seine Jungs konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Nach einigen Übungen spielten die GIANTS zum Abschluss auf dem Parkett „fünf gegen fünf“. Es war also Körperkontakt angesagt.

Gegen 21.45 Uhr endete die erste Einheit vor den Augen von Abteilungsleiter Frank Rothweiler, der ein positives Fazit zieht: „Ich habe diesem Trainingsauftakt seit Wochen entgegen gefiebert und wurde nicht enttäuscht. Wir haben eine tolle Mannschaft rekrutiert und werden unter der Leitung von Hansi und Jacques in den nächsten Wochen eine top Vorbereitung auf den Saisonstart haben. Jetzt freue ich mich auf die ersten Testspiele!“

Leistungsdiagnostik in der Kölner Sporthochschule

Neben den bisherigen Trainingseinheiten stand auch eine Leistungsdiagnostik der „Giganten“ in der Sporthochschule Köln auf dem Programm. Dort wurden die körperlichen Funktionen der Athleten überprüft, dazugehöre Dinge wie der Blutdruck bei Belastungssituationen oder der Pulsschlag bei steigender Intensität. Die Daten wurden mit fachmännischer Hilfe ausgewertet und gaben Aufschluss darüber, wie der körperliche „Stand der Dinge“ bei den Leverkusener Basketballern ausschaut.

Trainer Hansi Gnad ist mit der absolvierten Übungswoche sehr zufrieden: „Die erste Woche lief sehr gut, die Jungs haben sich unheimlich reingekniet und mussten am Mittwoch neben zwei Trainingseinheiten noch einen Leistungstest absolvieren. Das Hauptaugenmerk liegt momentan eher im Bereich Fitness und Ausdauer, die Spieler sollen so fit wie eben möglich in die kommende Saison gehen. Positiv ist sicherlich, dass wir mit derzeit 16 Jungs trainieren, die mit großer Freude an die Sache herangehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns Schritt für Schritt in die richtige Richtung entwickeln werden.“