Bayer-Headcoach Hansi Gnad zeigt sich zufrieden mit seinem Team.

Leverkusen. Die Basketballer der Giants konnten das Lokalderby vor eigenem Publikum für sich entscheiden. Das Team um Headcoach Hansi Gnad bezwang am „Leverkusener Basketballtag“ den SC Fast-Break Leverkusen mit 93:60 (50:28). Zuvor konnte die Herren II von Bayer04 den Leichlinger TV bezwingen.

Rund 700 Zuschauer fanden sich am späten Sonntagnachmittag ein, um die beiden Top-Teams aus der Farbenstadt zu sehen. FBL musste auf Neuzugang Sören Bich (zuvor LTV) und Daniel Nesges verzichten, während die „Giganten“ komplett in die Begegnung gehen konnten. Bayer startete gut in das Testspiel.

Nach zehn Minuten führten die Giants mit 40:19

Angeführt von Aufbauspieler Nino Celebic, gingen die Giants schnell in Führung. Die Gäste versuchten das hohe Tempo des Rekordmeisters mitzugehen, doch FBL hatte mit dieser Spielweise einige Probleme. Erst einige Minuten später wurden die Steinbücheler stärker und konnten auch in der Offensive Akzente setzen. Nach zehn gespielten Minuten führten die Giants 40:19.

Fast-Break verteidigte dann in der Zone intensiver und machte es Bayer im Angriff schwer. Zwar hatte auch der Regionalliga-Aufsteiger seine Problem,e Punkte zu erzielen, doch Fast-Break schien nun gefestigter zu sein. Den zweiten Abschnitt entschieden die Dhünnstädter knapp mit 10:9 für sich. Beim Halbzeitstand von 50:28 ging es in Kabine.

Die zweite Halbzeit war für die Anhänger beider Vereine ansehnlicher als die zehn Minuten zuvor. Zwar gab Bayer weiterhin den Ton an, doch die Schützlinge von Trainer Thomas „Chaby“ Pimperl versteckten sich nicht und versuchten den Hausherren Paroli zu bieten. Vor allem Ex-Giant Marc Rass taute in Hälfte Zwei merklich auf und punktete zuverlässig von außerhalb der Drei-Punkte-Linie. Am Ende kam der Guard auf starke 23 Zähler bei erfolgreichen 6 von 11 Dreiern.

Dennoch bauten die Giants ihre Führung kontinuierlich aus und waren vor allem aufgrund der Tiefe des Kaders zu stark für Fast-Break. Am Ende verließen die Giants mit einem 93:60 als verdienter Sieger das Parkett. Bester Scorer war Ron Mvouika, der auf zwölf Punkte kam. Die positive Überraschung des Spiels war zweifelsohne Lennard Winter.

Der Neuzugang vom FC Bayern Basketball wusste mit sieben Zählern und fünf Rebounds auf sich aufmerksam zu machen. Doch bei allen glanzvollen Momenten gab es auch eine Schrecksekunde für die Anhängerschaft beider Clubs: Beim Kampf um den Rebound gerieten Sven Hartmann und Nick Hornsby im ersten Durchgang unabsichtlich aneinander. Während Hartmann einen Zahn verlor und umgehend in Richtung Zahnklinik aufbrach, musste Hornsby mit einer Risswunde an der Hand den Weg ins Krankenhaus antreten. Er wird den Giants bis auf Weiteres fehlen.

Nächstes Testspiel am Freitag gegen Essen

„Das sind natürlich Dinge, die die Trainer und Zuschauer bei einem Freundschaftsspiel nicht sehen möchten“, sagt Gnad. Zum Spiel hatte er ebenfalls eine Meinung: „Ich bin im großen und ganzen zufrieden mit unserer Leistung. Der Sieg war in der Höhe sehr deutlich und wir haben super angefangen. Wir haben uns vorgenommen konzentriert aufzutreten und dies ist uns auch besonders im ersten Viertel gelungen. Die Jungs sind sehr mannschaftsdienlich aufgetreten und auch die jüngeren Spieler haben wieder einiges an Minuten sammeln können, das war unser Ziel. “

Das nächste Testspiel des Rekordmeisters steht am kommenden Freitag, den 31. August um 19 Uhr, auf dem Programm. Gegner sind dann die ETB Wohnbau Baskets Essen (ProB-Nord)