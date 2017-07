Geschichten um frühere „Tante Emma-Läden“

Burscheid. Früher war vieles anders. Auch der Einzelhandel in Burscheid. Im kleinen Lädchen von Erich Gass gab es etwa Bonbons aus großen Gläsern für 1 Pfennig das Stück und bei „Feinkost Aubel“ bekamen die Kunden Rabattmarken zum Einkleben für jeden Einkauf. Der Seniorenbeirat und das Evangelische Altenzentrum, Auf der Schützeneich 6, öffnen am Mittwoch, 9. August um 15 Uhr das „Erzählcafé“ im Aufenthaltsraum des Luchtenberg-Richartz-Hauses, um in den Erinnerungen an die alten Tante-Emma-Läden zu schwelgen. Eingeladen sind interessierte Bürger, die sich nicht nur gerne an alte Zeiten erinnern, sondern sich auch mit aktuellen Themen auseinandersetzen möchten. Red