16 Jungen und Mädchen feierten ihr IHK-Zertifikat und zeigten ihr Können im Restaurant „Große Ledder“.

Burscheid. 16 Schüler im Alter von zwölf Jahren haben jetzt ihre IHK-Zertifikate überreicht bekommen, mit denen bestätigt wird, dass sie zwei Jahre lang in der 5. und 6. Klasse der Johannes-Löh-Gesamtschule eine vorberufliche Ausbildung als „Europa-Minikoch“ absolviert haben.

Das Konzept stammt von Jürgen Mädger, Gastronom aus Süddeutschland, und wurde in über 25 Jahren so ausgebaut, dass heute fast 50 Regionalgruppen quer über ganz Deutschland und die europäischen Nachbarländer bestehen.

Die Regionalgruppe in Burscheid wurde von Angelika Büscher ins Leben gerufen, Schulleiterin der Johannes-Löh-Gesamtschule. Die Burscheider Gesamtschule ist NRW-weit derzeit die einzige Schule, die das Miniköche-Konzept in ihr Schulprogramm aufgenommen hat, ganz nach dem Schulmotto „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“.

Kurz vor den Sommerferien hatten die Burscheider Miniköche in der Geschäftsstelle der IHK Köln in Leverkusen die schriftliche Prüfung absolviert, bei Schulbeginn wurden die Ergebnisse mitgeteilt. Alle haben bestanden.

Und nun wurde gefeiert. Bei einem 4-Gänge-Menü unter fachkundiger Leitung des Chefkochs Ulrich Morawski der Bayer Gastronomie im Restaurant der „Große Ledder“ in Wermelskirchen. Dort wurde während der vergangenen zwei Jahre schon häufig gekocht, ebenso wie in anderen Restaurants oder der Schulküche. Eltern und Geschwister waren auch zum Abschlussfest eingeladen. Dafürwaren die Kinder am Sonntag schon früh aufgestanden.

Bereits ab 8.30 Uhr waren sie im Dabringhausener Restaurant vor Ort, um alles vorzubereitet zu haben, damit für die Gäste das Fest um 12 Uhr mit einem alkoholfreien Cocktail beginnen konnte. Das Programm wurde mit einem Foto-Rückblick und einigen kulinarischen Ratespielen abgerundet.

Auch für die neu in die 5. Klasse eingeschulten Kinder wird es eine Miniköche-Gruppe in Burscheid geben, dabei sind auch einige Freiplätze für Flüchtlingskinder eingeplant. Start für die neuen Miniköche ist noch in diesem Monat. Red