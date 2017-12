Milder Winter führt zu Überschüssen, Sommerreinigung mit Unterdeckung.

Burscheid.Pünktlich zum Witterungswechsel haben sich am Mittwochabend die Mitglieder des Verwaltungsrats der Technischen Werke zur Sitzung getroffen - und dabei über die Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung und den Winterdienst abgestimmt.

In der Kalkulation für die Straßenreinigung werden die Kosten für die Sommerreinigung und den Winterdienst gegeneinandergestellt. Bei einem milden Winter sinken die Kosten für den Streudienst, dafür wird an milden Wintertagen die Straßenreinigung benötigt. Und so war es auch im vergangenen Winterhalbjahr: 648 Stunden wurden für die eingesetzen Kräfte veranschlagt, 482 Stunden damit unter dem Vorjahreswert. Geringer Verbrauch von Salz und kaum eingesetzte Fremdfirmen bescherten zudem Gebührenüberschüsse. Unter dem Strich aber bleiben die Gebühren für die Bürger 2018 die selben (2,94 Euro pro Frontmeter), da mehr Stunden für die „Sommerreinigung“ bilanziert werden müssen. Hinzu kommen hohe Kosten für die Instandsetzung der Kehrmaschine und ein größerer Berg an Straßenkehricht.

Auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung bleiben die selben wie 2017: 4,18 Euro für den Kubikmeter Schmutzwasser, mit 1,40 Euro wird der Quadratmeter des Grundstücks für das Regenwasser veranschlagt. hmn