Er gehört zu den gefragtesten und erfolgreichsten Choreographen der Welt: Akram Khan macht bereits seit vielen Jahren mit spektakulären Solo- und Ensemblestücken auf sich aufmerksam. Er wurde mit mehreren Tanzpreisen geehrt. In London gründete er die Akram Khan Company, ein Team aus hervorragenden internationalen Tänzern, mit dem er unter anderem ein Stück für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 inszenierte. Geboren wurde Khan in England, als Kind einer Familie aus Bangladesch. Schon früh begann er zu tanzen, wobei er sich besonders mit dem indischen Kathak beschäftigte. Die Verbindung von Kathak und zeitgenössischem Tanz ist Khans Markenzeichen, und prägt auch die Tanzsprache der Akram Khan Company sichtbar. 2011 schuf er das Stück „Desh“ („Heimat“ in Bengali), eines seiner persönlichsten Stücke, eine Erinnerung und Hommage an das Land seiner Familie – Bangladesch. Es wurde von den Kritikern gelobt als „Meisterwerk, das Beste, das er je kreiert hat.“ 2015 bearbeitete er zusammen mit Sue Buckmaster und Karthika Naïr „Desh“ für ein junges Publikum – so entstand „Chotto Desh“ („Kleine Heimat“), Khans erstes Stück für ein junges Publikum. Gezeigt wird es nun am Sonntag, 22. April, um 18 Uhr sowie am Montag, 23. April um 11 Uhr im großen Saal des Forums Leverkusen. Tickets für das Gastspiel gibt unter Telefon 0214/406 4113 beim Kartenbüro im Forum. Foto: Haughton

