Leverkusen. Um 18.25 Uhr wurde am Dienstagabend die Feuerwehr Leverkusen zu einem gemeldeten Feuer „Am Scherfenbrand“ alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurden vom Wohnungseigentümer in Empfang genommen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sei eine Gastherme von der Wand gefallen sein, die nun brennen soll.

Anwohner waren bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr so umsichtig, die Gasleitung der betroffenen Wohnung im Hausanschlussraum abzustellen. Eine Person befand sich noch auf dem Balkon der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss. Umgehend wurde ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz in die Wohnung geschickt und die Frau über das Treppenhaus ins freie gebracht.

In der Wohnung stellte sich das gemeldete Feuer als Kabelbrand heraus, welcher bereits selbstständig erloschen war. Messungen aus der Wohnung zeigten einen erhöhten CO-Wert. Im Treppenraum war zu keiner Zeit ein CO-Messwert nachweisbar, weshalb auf eine Evakuierung des Gebäudes verzichtet werden konnte.

Die eingeleiteten Lüftungsmaßnahmen führten sehr schnell zum Erfolg. Aus Sicherheitsgründen wurde die gesamte Wohnung stromlos geschaltet und der Energieversorger zur Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund der erhöhten CO-Werte wurde eine Person zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr Leverkusen war insgesamt mit zwölf Fahrzeuge und 24 Einsatzkräften vor Ort.