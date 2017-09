Zehn Gartenbesitzer laden zur Besichtigung am Wochenende ein.

Rhein.-Berg. Kreis. Zehn Gartenbesitzer laden alle Bürger des Kreises zum Herbsttermin an diesem Samstag und Sonntag zur „Bergischen Gartentour“ ein. Dabei sollen reizvolle Aspekte bergischer Privatgärten bei einer Landpartie durchs Bergische entdeckt werden. Auf der Homepage des Veranstalters (siehe unten) sind alle Termine der ausgewählten Privatgärten und deren Orte zu finden. Auch die Broschüre mit Bildern und den verschiedenen Gartenbeschreibungen kann dort heruntergeladen werden.

Ehe sich das Gartenjahr verabschiedet, entwickeln die einzelnen Gärten mit dem beginnenden Herbst noch einmal ein Feuerwerk an Farben und präsentieren sich in ihrer verschwenderischen Pracht. Dahlien, Astern und die noch einmal blühenden Rosen bilden neben dem sich bereits verfärbenden Laub die Highlights in den herbstlichen Gärten. Dazwischen mischen sich gefüllte Obst- und Gemüsekörbe, bunte Kürbisse und andere dekorative Schätze aus der Natur. Aus der Vielzahl der vorgestellten Gärten kann jeder seine Favoriten heraussuchen und seine ganz persönliche Gartentour durch das Bergische Land gestalten.

www.bergische-gartentour.de