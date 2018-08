Die Herbstkirmes geht in die nunmehr 422. Runde. Am Freitag, 24. August, fällt der Startschuss für fünf Tage Action.

Wermelskirchen. Noch einmal wird die Herbstkirmes – es ist bereits die 422. – ganz groß. Mit Bangen blicken die Wermelskirchener Kirmesfans auf das kommende Jahr, in dem einer der bisher für die Fahrgeschäfte genutzte Plätze wegen Bauarbeiten nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Besonders akribisch wird daher an dem Fest in 2018 gefeilt – noch einmal soll es richtig krachen.

Die Stadtverwaltung Wermelskirchen setzt als Veranstalter dabei auf den altbewährten Mix aus Rummelplatz-Atmosphäre, Vereinsengagement, Sonntagsshopping und Markt. Los geht es am Freitag, 24. August. Nach dem Fassanstich werden sich die Fahrgeschäfte auf dem Loches-Platz und dem Schwanenplatz ab 16 Uhr erstmals in Bewegung setzen. Mit dabei sind unter anderem eine Riesenschaukel mit Sitzplätzen für 50 Personen, ein 9D-Action-Cinema, ein Actionkarussell und eine Geisterbahn. Natürlich dürfen auch die lieb gewonnenen Kirmesklassiker wie das Kettenkarussell und der Autoscooter nicht fehlen. Jede Altersgruppe soll, so lautet die Ankündigung der Stadt, ein für den eigenen Bedarf an Adrenalin passendes Fahrgeschäft finden.

Über 150 Händler stellen auf dem Krammarkt aus

Nach dem einen oder anderen wilden Ritt könnte es den geneigten Kirmesbesucher zur Kattwinkelschen Fabrik verschlagen. Dort könnte man sich bei einem guten Tropfen Wein zurücklehnen. Drei Winzer von der Mosel bieten ihre edlen Traubensäfte an. Ringsherum – entlang der Kattwinkelschen Straße und der Schillerstraße – könnte man im Anschluss flanieren und bummeln gehen. Über 150 Händler stellen auf dem Krammarkt aus. Einige von ihnen befolgen dabei schon eine Familientradition. Mehrere Händlergenerationen aus der ganzen Bundesrepublik hat der Krammarkt schon gesehen. Das Angebot reicht von Gardinen, Töpfer- und Kurzwaren, Schmuck, Kleidung und teils auch Kuriositäten bis zu Neuheiten aus der TV-Werbung.

Shoppen gehen, das ist jenseits des Krammarktes auch am Sonntag, 26. August, in Wermelskirchen möglich. Der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ ruft seine Mitglieder zur Sonntagsöffnung auf. Parallel dazu präsentieren sich Vereine aller Art in der Innenstadt.

Ein besonderer Höhepunkt für Kirmeskenner ist die Matinee am Montag, 27. August. Ab 11 Uhr verwandelt sich der Bereich um die Eich zu einer Partymeile. Freunde aus nah und fern treffen sich dort zu einem Schluck Bier, bis es dann um 14 Uhr ziemlich laut wird. Die beliebte Band „Rita Leen“, die sich dem Punk und Alternative-Rock verschrieben hat, spielt vor der Katt. Der Eintritt ist frei.