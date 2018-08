Die Hohenzollernbrücke erstrahlt in den Farben des Landes Nordrhein-Westfalen kombiniert mit dem Blau der Gamescom. Auch der Messeturm wird zum glitzernden Kunstwerk in der lauen Kölner Sommernacht. Selbst die Kräne der Messecity werden bunt illuminiert, was auch für die Schiffsanleger, den Musical Dome, den LVR-Turm und den Hauptbahnhof gilt. Unter dem Titel „Light it up!“ gratulieren das Land und die Stadt der Gamescom, die seit zehn Jahren in Deutz stattfindet. Dabei wird das Kölner Rheinufer während der Computer- und Videospielmesse mit rund 7000 Leuchtstoffröhren illuminiert. Ministerpräsident Armin Laschet, Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Lichtkünstler Michael Batz haben am Dienstagabend, den Schalter zum Auftakt der sechstägigen Lichtkunstaktion pünktlich um 21 Uhr umgelegt. Unter den Gästen auf der Dachterrasse der Europäischen Agentur für Flugsicherheit kurz EASA, die in der umgebauten Bahndirektion am Rheinufer residiert, waren auch weitere prominente Gäste wie Domdechant Monsignore Robert Kleine und Messechef Gerald Böse. Zwischen dem 21. und dem 26. August werden mit Beginn der Dämmerung markante Objekte entlang des Rheinufers zwischen Zoobrücke und Deutzer Brücke in Szene gesetzt. Darunter sind der alte Messeturm, das Messehochhaus, das RTL-Gebäude, Triangel, die Bastei, der Colonius, die Deutzer Brücke, die Hohenzollernbrücke und die Zoobrücke. Zahlreiche Eigentümer und Verwalter von Gebäuden unterstützen die Aktion, indem sie ihre Immobilien als Leuchtobjekte zur Verfügung stellen. Das Konzept für die Illumination hat der Hamburger Theatermacher und Lichtkünstler Michael Batz entwickelt. Er verspricht, dass sein Lichtkunstwerk jeden Abend anders wirken wird. Hauptförderer ist das Land. Die Stadt trägt auch einen Teil der Kosten und ist Veranstalter. step Foto: Eppinger