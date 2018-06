Feuerwehr zeigt am Sonntag beim Tag der offenen Tür, was sie kann

Burscheid. Am kommenden Sonntag lädt der Löschzug Stadtmitte der Burscheider Feuerwehr zu seinem traditionellen Tag der offenen Tür in die Bürgermeister-Schmidt-Straße 15 ein. Los geht ab 10 Uhr mit einem bunten Programm für große und kleine Besucher gleichermaßen.

Für die kleinen Besucher haben sich die Wehrleute um Löschzugführer Christian Haas eine „Junior-Brandschutzanwärter“-Ausbildung ausgedacht. Dabei müssen Kegel mit einem Schlauch umgestoßen, eine Fahrt mit dem Löschfahrzeug absolviert oder eine Figur mithilfe von Wasser zum umkippen gebracht werden. „Die verschiedenen Stationen verlangen von den kleinen Besuchern alles das ab, was wir im Einsatzalltag auch leisten müssen. Natürlich ist alles altersgerecht, “ erklärt Jens Knipper, Sprecher der Burscheider Wehr. „Nach erfolgreichem Abschluss aller Stationen bekommen alle Absolventen eine persönliche Urkunde“, so Knipper weiter.

Aber auch die Eltern und älteren Besucher kommen zu ihrem Genuss. Verschiedene Vorführungen und Ausstellungen laden nicht nur zum Gucken ein, sondern auch hier und da zum Anpacken. „Gaffen ist immer wieder ein Thema. Heute dürfen und sollen unsere Besucher gaffen. Gerne auch mit anpacken. Wir machen das seit langem auf unserem Fest so und es kommt bei unseren Besuchern immer wieder gut an“, ist Knipper überzeugt. „Häufig liest man, was wir im Einsatz leisten. Hier haben alle die Möglichkeit dabei zu sein, zu sehen was wir leisten und können, ohne Ärger zu bekommen, weil man gafft. Vielleicht motiviert es den ein oder anderen sogar mitzumachen“, hofft Jens Knipper.

Auch mit leeren Händen wird keiner nach Hause gehen müssen. Eine große Tombola mit vielen attraktiven Preisen wie zum Beispiel Karten für die Kölner-Lichter 2018, einen Gasgrill sowie diverse Gutscheine für Burscheider Geschäfte gibt es zu gewinnen. Lose sind vorab sowie auf dem Fest für einen Euro bei jedem Mitglied des Löschzugs zu erwerben. Das bunte Programm wird abgerundet mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Gegrilltem sowie kühlen Getränken. Red