LVR-Museen im Rheinland führen kostenfreien Tag ein.

Rheinland. Zum 1. Januar 2018 führt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) einen eintrittsfreien Tag im Monat in seinen Museen ein. Das hatte der Landschaftsausschuss in seiner Sitzung im Oktober 2017 beschlossen. Das Angebot gilt für alle LVR-Museen: die LVR-Freilichtmuseen in Kommern und Lindlar, das Max Ernst Museum Brühl des LVR, das LVR-LandesMuseum Bonn, den LVR-Archäologischen Park Xanten sowie das LVR-RömerMuseum in Xanten, das LVR-Industriemuseum mit sieben Schauplätzen (die LVR-Industriemuseen Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen, St. Antony-Hütte in Oberhausen, Textilfabrik Cromford in Ratingen, Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen, Papiermühle Alte Dombach in Bergisch-Gladbach, Ermen & Engels in Engelskirchen und LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller in Euskirchen) sowie zukünftig das LVR-Niederrheinmuseum Wesel. Ausgenommen sind Sonderausstellungen und Veranstaltungen.

Hier die Museen und die eintrittsfreien Tage im Überblick: LVR-Archäologischer Park Xanten / LVR-Römer-Museum: 1. Montag im Monat; Max Ernst Museum Brühl des LVR: letzter Donnerstag im Monat; LVR-Freilichtmuseum Kommern: 2. Freitag im Monat; LVR-Freilichtmuseum Lindlar: 1. Freitag im Monat; LVR-Industriemuseum: 1. Freitag im Monat (durch Betriebsferien erst ab Februar 2018); LVR-Niederrheinmuseum Wesel (zukünftig): 1. Freitag im Monat LVR-LandesMuseum Bonn: 1. Freitag im Monat.