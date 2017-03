Frauenzimmer kann Beratung ausbauen

Durch eine Finanzspritze vom Land gibt es künftig anderthalb Stellen, um unter anderem Opfern von sexualisierter Gewalt zu helfen.

Burscheid. Häufig hat der Verein Frauenzimmer in den vergangenen Jahren auf die Notwendigkeit der Arbeit in der Beratungsstelle an der Höhestraße 76 (die neben Burscheid auch für Leichlingen, Wermelskirchen und Odenthal zuständig ist) aufmerksam gemacht. Doch die Förderung blieb knapp und die heute jährlich zwischen 350 und 380 Beratungen mussten von Mitarbeitern mit insgesamt etwas über einer halben Stelle geschultert werden.

Land finanziert fast eine ganze Stelle für zwei Jahre

Doch wenige Wochen vor der Landtagswahl gibt es plötzlich einen Geldsegen von der NRW-Regierung, der zumindest einen zweijährigen Ausbau der Beratung möglich macht. Mit 85 Prozent wurde eine Stelle finanziert. Auch vom Kreis gibt es noch einen Zuschuss. Hintergrund: Die Vorkommnisse in der Silvesternacht 2015 am Kölner Hauptbahnhof. „Es sollen Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden“, beschreibt Ruth Busch, Leiterin der Beratungsstelle, das Anliegen der Politik, das damit auch in die kleinsten lokalen Kanäle gelangt. „Es sollen neue Formen der Präventionsarbeit gefunden werden“, so die Juristin. Wie und wo das vor allen Dingen in Burscheid und den anderen Kommunen im Nordkreis geschehen soll, darüber müssen sich die Beraterinnen im Frauenzimmer jetzt erst mal Gedanken machen. „Wir müssen erst mal erforschen, was sinnvoll ist“, erklärt die Diplom-Sozialarbeiterin Antje Winterscheidt. Denkbar seienlaut Vorstand Giovanna Lombardo Marrocu große Veranstaltungen in der Stadt, aber auch Präsentationen im Jugendzentrum Megafon.

Anja Haussels ist neu im Team und zehn Wochenstunden tätig

Unter anderem zuständig für die Prävention und Öffentlichkeitsarbeit wird künftig Anja Haussels sein. Seit Februar ist sie neu im Team und kümmert sie sich zehn Stunden die Woche um das Thema. Gebunden ist der Verein Frauenzimmer aber nicht daran, mit der Förderung nur das Thema „Sexualisierte Gewalt“ aufzuarbeiten. Profitieren werden laut RuthBusch durch die zusätzlichen Kapazitäten auch die bisherigen Beratungsangebote unter anderem zu häuslicher Gewalt, Trennung und Scheidung sowie Konflikten in der Familie.

Und gemeinsam mit dem Krankenhaus in Wermelskirchen arbeite man daran, die anonyme Spurensicherung im Kreis zu etablieren. Dabei werde mit Hilfe von genormten Koffersets Spurenmaterial von Vergewaltigungsopfern gesichert, die aus Angst und Scham jetzt noch schweigen wollten, später aber den Mut fassten, ihren Peiniger anzuzeigen und vor Gericht zu bringen. Ähnlich Projekte gibt es bereits unter anderem in Köln und Leverkusen.