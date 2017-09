Burscheid. Der Evangelische Frauentreff Burscheid veranstaltet am kommenden Mittwoch gemeinsam mit dem Erwachsenentreff Hilgen einen Halbtagesausflug nach Kürten „In der Delling“. Los geht es um 15 Uhr, Treffen/Abfahrt ist um 14.15 Uhr ab Latzel Hilgen und um 14.30 Uhr ab Busbahnhof Burscheid. Red

Burscheid. Am Dienstag, 26. September, ab 18 Uhr wird im Megaphon-Racing Center-Burscheid an der Höhestraße 56 zum siebten Mal das jährliche Rennen „Alt gegen Jung“ gestartet. Gegner der von Bahnleiter Klaus Rauh ausgewählten sieben jungen Teilnehmer sind sieben Erwachsene, die im Rahmen einer vom Senioren-beirat Burscheid ins Leben gerufenen Slotcar-Rennserie einmal monatlich Rennen fahren und auch inzwischen erfahrene Fahrer sind. Einlass ist um 17 Uhr.

Dabei ist es durchaus nicht so, dass die Jugend schneller ist: Im vergangenen Jahr konnten die „Alten“ den Wanderpokal von Bürgermeister Stefan Caplan in Empfang nehmen – wenn auch zum ersten Mal in der Geschichte der Serie. Bleibt der Pokal auch diesmal im Besitz der Senioren oder schaffen es die Jugendlichen, die begehrte Trophäe in diesem Jahr zurück zu holen? Es riecht wohl nach Revanche. In jedem Fall wird es ein spannendes Rennen über fast zwei Stunden werden. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Red