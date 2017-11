TVW tritt am Sonntag im Kreispokal bei HSG Adler Haan an.

Witzhelden.Vor einer hochinteressanten Aufgabe stehen die Handballerinnen des TV Witzhelden. Am Sonntag (18 Uhr) tritt der von Sascha Pauly trainierte Verbandsligist bei der HSG Adler Haan an und es geht um den Einzug ins Final-four-Turnier um den Kreispokal.

„Das ist natürlich unser großes Ziel, wieder in die Endrunde einzuziehen“, erklärt Pauly, der seine Mannschaft aber nicht unbedingt in der Rolle des Favoriten sieht. Die Haaner Frauen sind derzeit Tabellenführer der anderen Verbandsliga-Gruppe, im weiteren Sinne ist also ein absolutes Spitzenspiel zu erwarten.

Hinzu kommt die Tatsache, dass das TVW-Team erst kürzlich gegen die Reserve der HSG Adler nicht über ein mageres 20:20-Unentschieden hinauskam.

Trainer Sascha Pauly muss wieder auf etliche Spielerinnen verzichten

„Man braucht da aber keine Quervergleiche herstellen. Das ist ein neues Spiel und wir wollen auch dort wieder erfolgreich sein“, so der Coach weiter, der auch diesmal wieder auf etliche Spielerinnen verzichten muss. Man werde aber in jedem Fall eine konkurrenzfähige Truppe auf die Beine gestellt bekommen ist sich Pauly sicher.