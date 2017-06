Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Overath hat am Mittwoch ein Mann versucht, seine Ex-Lebensgefährtin und deren Sohn zu töten. Er wurde kurze Zeit nach der Tat gefasst.

Köln/Overath. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Overath hat am Mittwoch ein Mann versucht, seine Ex-Lebengefährtin un deren Sohn zu töten. Der 32-Jährige stach mehrmals auf beide ein und verletzte die 42-Jährige lebensgefährlich, den 13-Jährigen schwer. Der Mann wurde im Rahmen einer Großfahndung kurz nach der Tat festgenommen.

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln haben die Ermittlungen übernommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Behörden erreichte die libanesische Frau mit Ihrem Sohn gegen 16.15 Uhr den Discounter an der Bensberger Straße in Overath. Der aus Syrien stammende Täter hatte sich offenbar zu diesem Zeitpunkt zwischen geparkten Fahrzeugen versteckt und der Frau aufgelauert. Beide gerieten in Streit, der Mann zog ein Messer und stach mehrfach auf die Mutter ein. Als der Sohn schlichtend eingreifen wollte, stach der Mann auch auf ihn ein.

Anschließend flüchtete er, wurde aber kurze Zeit später am Bahnhof Overath festgenommen. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten beantragt.