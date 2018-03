Kassiererin (26) eines Discounters wird Opfer eines Überfalls.

Leverkusen. Ein derzeit noch unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag in Manfort die Kassiererin (26) eines Discounters mit Pfefferspray angegriffen und anschließend Bargeld aus der Kasse erbeutet. Gegen 14 Uhr befand sich die Frau an der Kasse des an der Gneisenaustraße gelegenen Geschäfts. „Ich habe die Einkäufe eines Mannes gescannt, sein Geld angenommen und die Kasse geöffnet“, erklärte die Angestellte später bei der Anzeigenaufnahme. In diesem Moment zog der angebliche Kunde ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte der Verkäuferin das Gas direkt ins Gesicht. Die Frau legte vor Schmerz sofort die Hände vor die Augen. Diesen Moment nutzte der Täter, packte sich Geldscheine aus der offenen Kasse und rannte davon.

Der Flüchtige soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und mittelgroß sein und hat eine normale Figur. Nach Angaben der Frau soll der Täter eine dunklere Hautfarbe haben; zudem trug er eine Mütze, eine orangefarbene Jacke und eine Jeanshose.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Gneisenaustraße aufgehalten und Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 02 21/22 90 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.