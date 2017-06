Foto Factory ist jetzt DHL-Paketshop

Burscheid. Die Deutsche Post hat einen neuen DHL–Paketshop in Burscheid im Fotostudio Foto Factory an der Hauptstraße 33 eingerichtet. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Damit baue die DHL Group die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief- und Paket- und Einschreibemarken verkauft. Für die Kunden würden neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern könnten, heißt es. Red