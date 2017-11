Bayer baut die Zusammenarbeit mit dem Digitalverband Bitkom künftig weiter aus.

Leverkusen/Berlin. Bayer erweitert seine Mitgliedschaft im Digitalverband Bitkom und stärkt die Förderung digitaler Innovationen im Gesundheitsbereich und in der Landwirtschaft. Im größten Digitalverband Deutschlands wird sich Bayer künftig auf die Themen digitale Transformation, E-Health und Digital Farming fokussieren und in Foren und Initiativen einbringen.

Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle

„Bayer treibt die digitale Transformation weiter voran. Wir fokussieren uns auf die digitale Erweiterung all unserer externen Unternehmensbeziehungen – vornehmlich unserer Kunden, Lieferanten und Partner, die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle sowie die Digitalisierung sämtlicher Geschäftsprozesse“, sagt Daniel Hartert, Chief Information Officer der Bayer AG. „Unsere stetig zunehmenden Aktivitäten im Bitkom stellen dabei nur einen Aspekt unseres externen Engagements dar.“

„Die Digitalisierung birgt gerade in Gesundheitswesen und Agrarwirtschaft ein enormes Potenzial“, bekräftigt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom. „Wir freuen uns daher, Bayer als führendes Life-Science-Unternehmen bei uns zu begrüßen und gemeinsam die digitalen Zukunftsthemen anzugehen.“

Aktuell bietet Bayer unter der Marke xarvio Digital-Farming-Lösungen in mehr als 60 Ländern an, die die Landwirtschaft schneller, präziser, effizienter und nachhaltiger macht. Im Gesundheitsbereich setzt Bayer auf drei Schlüsselelemente: Exzellenz in Forschung und Entwicklung, Einsatz von Technologien sowie Partnerschaften und Open-Innovation-Ansätze.

Um die Chancen der Digitalisierung aktiv zu gestalten, setzt Bayer neben dem Engagement im Bitkom, weltweit auf eigene Open-Innovation-Aktivitäten und Kooperationen mit Startups, Universitäten und Digital-Experten. So ist Bayer auch Gründungs- und Life-Science-Partner des globalen Innovationsnetzwerks Cube mit Sitz in Berlin, hat mit Grants4Apps bereits 2013 ein eigenes global erfolgreiches Crowdfunding-Programm ins Leben gerufen und entwickelt im Bayer LifeScience im Silicon Valley in Zusammenarbeit mit Technologie-Partnern neue digitale Ideen und Lösungen für das Life-Science-Geschäft.