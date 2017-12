Airport erreicht bei Passagierzahlen und Luftfracht beste Ergebnisse aller Zeiten.

Köln. Neue Höchststände im Herbst: Der Flughafen Köln/ Bonn befindet sich weiter auf Wachstumskurs und konnte im November erneut Rekordwerte verzeichnen. Mit insgesamt 867 946 Fluggästen – einem Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat – und 79 703 Tonnen Luftfracht (plus 7 Prozent) erreichte der Flughafen in den beiden großen Geschäftsfeldern das jeweils beste November-Ergebnis aller Zeiten.

„Wir werden unsere Wachstumsziele erreichen“

„Angesichts der derzeit großen Umbrüche infolge der Air-Berlin-Insolvenz sind die jüngsten Wachstumsrekorde im November, insbesondere im Passagierverkehr, außerordentlich erfreulich. Und auch bei der Luftfracht hat uns der abgelaufene Monat einen neuen Höchstwert beschert. Wir werden unsere Wachstumsziele am Jahresende erreichen“, sagt Flughafenchef Michael Garvens mit Blick auf die neuen Rekordwerte von 12,2 Millionen Passagieren und 830 000 Tonnen Fracht, die der Flughafen in diesem Jahr anpeilt. Im November sorgten vor allem die Deutsche Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Eurowings im Passagierverkehr für Auftrieb auf dem Flughafen, indem sie ihr Flugangebot unter anderem auf den innerdeutschen Strecken nach München sowie Berlin aufgestockt haben. Positiv wirkte sich zudem das Engagement des neuen Kunden TAP Air Portugal aus. Die Airline startet im aktuellen Winterflugplan 14 Mal pro Woche nach Lissabon.

In der Luftfracht geht das Wachstum überwiegend auf die großen Expressdienstleister UPS, Fedex und DHL zurück. Dort sorgen die gute Konjunkturlage sowie die Vorweihnachtszeit für eine positive Entwicklung.