An der Fährstraße gibt es ein neues Angebot für Freizeitsportler.

Leverkusen. Eine neue Fitness-Station ist ein weiterer Anziehungspunkt am Hitdorfer Rheinufer: Drei Geräte an der Fährstraße erlauben seit kurzem jeder Freizeitsportlerin und jedem Freizeitsportler an dafür konzipierten Anlagen Dehn- oder Kräftigungsübungen zu machen. Ein Multifunktionstrainer ermöglicht eine große Anzahl von Übungen, eine Dehnstation sowie eine Sit-Up- und Beinheberkombi-Station ergänzen das Angebot.

Die Übungen werden auf den dazu aufgestellten Schildern anschaulich dargestellt und gestatten auch Ungeübten die praktische Anwendung. Der Untergrund ist mit einem Kunststoffboden befestigt, der sowohl Verletzungen verhindert als auch einem eventuellen Rheinhochwasser trotzen kann. Eine Bank zur Erholung rundet das Angebot ab. Errichtet wurde die Fitness-Station vom Fachbereich Stadtgrün.

Die Fitnessstation gehört zu den Projekten des Integrierten Handlungskonzepts Hitdorf. Die Initiative, eine solche Station einzurichten, kam vom TV Hitdorf

Schon zu Beginn des Jahres 2015 war der Verein an die Bezirksvorsteherin Regina Sidiropulos und die Verwaltung herangetreten und hatte vorgeschlagen, unter finanzieller Beteiligung des Vereins einen öffentlichen Fitnessparcours in Hitdorf zu errichten. Bei einem Ortstermin mit Vereinsvertretern unter Beteiligung diverser Vertreter aus der Politik und der Verwaltung sowie Sportbund und SPL wurde die Fläche an der Fährstraße als der am besten geeignete Standort identifiziert.

Das Projekt wurde in das „Integriertes Handlungskonzept (InHK) - Leverkusen-Hitdorf“ aufgenommen, um Fördermittel des Landes zu beantragen. Ende 2016 lag der Förderbescheid der Bezirksregierung über 80 Prozent der förderfähigen Baukosten von 20 500 Euro vor. Die Bezirksvertretung I stimmte im Januar 2017 der Baumaßnahme mit einem städtischen Eigenanteil von 4100 Euro zu.