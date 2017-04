Feuerwehr löscht Heizungsbrand am Dünnweg

Hilgen. Kaum hat die Feuerwehr ihre neuen Fahrzeuge in Betrieb genommen, durfte das erste auch schon einen Einsatz bestreiten. Am Dienstagmittag wurden die Löschzüge Stadtmitte, Hilgen und Paffenlöh wegen einer Rauchentwicklung im Freien nach Hilgen an den Dünnweg gerufen. Am Dünnweg brannte eine Heizungsanlage – eine im freien stehende Gasmotorwärmepumpe. Die Stadtwerke mussten die Gaszufuhr einstellen, die Feuerwehr den Brand löschen. Zu Schaden kam niemand. Für Thomas Treutlein von den Stadtwerken war der Brand einer solchen Heizung der erste, den er in 25 Jahren mitbekommen hat. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Red/ecr