Fast sechs Wochen Sommerferien liegen hinter den Burscheider Schülern. Für Ausflüge und Abenteuer sorgen Mama und Papa.

Burscheid. Was haben die Burscheider Schüler in der freien Zeit gemacht? Blickt man in den vom Rheinisch-Bergischen-Kreis herausgegebenen Ferienfahrtenkalender fällt auf, dass das Angebot an Ferienaktionen und Fahrten in Burscheid überschaubar ist. Dort sind nur zwei Angebote aufgeführt: die Ferienfreizeit der evangelischen Jugend für 14 bis 17-Jährige und eine einwöchige Stadtranderholung des Jugendzentrum Megafon für Kinder von acht bis zwölf.

Entsprechend enttäuscht zeigen sich einige Eltern. Vater Peter Röttger etwa suchte für seine Söhne Max (11) und Christian (9) eine Ferienbetreuung. Er sagt: „Ich habe bei Google nach Ferienbetreuung Burscheid gesucht. Das Ergebnis war null. Es kann doch nicht sein, dass die Ferienangebote im Internet nicht zu finden sind.“ Auch die Grund- und Gesamtschule haben den Jungen keinerlei Info-Material mit nach Hause gegeben. Weder vom Sportverein noch von der Kirche ist Werbematerial angekommen. Auch seine Frau hat Ausschau gehalten.

„Es kann doch nicht sein, dass die Ferienangebote im Internet nicht zu finden sind.“

Peter Röttger, Vater zweier Söhne

Die offene Ganztagsschule bietet für alle sechs Ferienwochen verlässliche Betreuung für Kinder im Grundschulalter an. Jeweils zwei Wochen in den Räumen der Montanusschule kosten 150 bis 175 Euro. Das ist ärgerlich, meint etwa die Mutter von Lucas (8) und Leon (6), denn: „Es ist einfach zu teuer, da alle laufenden Kosten für die Schulbetreuung ebenfalls weiterlaufen.“ Tatsächlich müssen die Eltern auch im Monat August den vollen Elternbeitrag für die Betreuung in der offenen Ganztagsschule zahlen, obwohl er praktisch komplett in den Ferien liegt. Wie viele Kinder an der Ferienbetreuung teilnehmen konnte trotz Anfragen an das Büro und den Vorstand des Trägervereins nicht geklärt werden.

Die Kinder hatten auch so schöne Tage. Eric (10) fand die Ferien toll. Oma und Opa hatten viel Zeit für ihn. Sie machten mit dem Enkel Radtouren auf der Balkantrasse, waren im Schwimmbad in Burscheid, im Freibad Dabringhausen, im Märchenwald und auf Schloss Burg. Seine Mutter Katharina Banaschik sagt: „Man kann hier in der Gegend viel mit den Kindern machen.“ Eine andere Mutter sagt: „Nach dem Familienurlaub haben wir die Zeit ganz gut mit Spielplatzbesuchen, Stadtbücherei, Skatepark in Leverkusen, Verabredungen und einfach mal zu Hause spielen rumgekriegt.“