Gegen Duisburg gibt es eine krachende Pleite.

Burscheid. Eine krachende 24:35 (14:15)-Pleite gegen die GSG Duisburg gab es am Sonntag vor eigenem Publikum für die Oberligahandballerinnen der Bergischen Panther. Für die Mannschaft von Trainer Denis Jörgens war es bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel und im dritten Duell mit einem Mitaufsteiger. Spätestens jetzt kann man von einem echten Fehlstart der Pantherinnen sprechen.

Die ersten 30 Minuten verlief die Partie ausgeglichen. Die Gastgeberinnen gingen 5:3 (6.) in Führung, Duisburg glich zum 6:6 (8.) aus und nahm einen knappen 15:14-Vorsprung mit in die Kabine. Die Panther-Abwehr war etwas löchrig, aber mit dem Angriff seiner Mannschaft war Jörgens bis zu diese Zeitpunkt zufrieden. In der zweiten Spielhälfte waren die Pantherinnen dann nicht mehr wiederzuerkennen. Innerhalb kurzer Zeit brach die Mannschaft auseinander. Duisburg zog über 17:14 (33.), 21:15 (41.) und 29:17 (48.) bis auf 34:19 (53.) davon. Jeder der zahlreichen Fehler der Pantherinnen wurden von den Gästen gnadenlos bestraft. Im Minutentakt schlug es nun im Gehäuse der Gastgeberinnen ein. Auch taktische Veränderungen brachten nichts.

„In der ersten Halbzeit waren wir absolut gleichwertig und anschließend geraten wir innerhalb von 25 Minuten mit 15 Toren in Rückstand. Was wir auch versucht haben, es hat nichts mehr funktioniert“, war Jörgens ratlos. paa

Panther: K. Müller, Ruhl; J. Jörgens (9), Boll (5/3), Wolter (3), van Nooy (2), Pfeiffer (2), Ern (2), Haldenwang (1), P. Schmitz, Scigala, Mücke, Röhrig, A. Schmitz