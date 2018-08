Konstantes Team ist das Plus.

Burscheid. Als Aufsteiger holten die Oberligahandballerinnen der Bergischen Panther direkt die Vizemeisterschaft. Diese Leistung wird in der neuen Saison wohl kaum zu überbieten sein, eine Rolle im oberen Tabellendrittel will die Mannschaft der Trainer Denis Jörgens und André Klesper aber erneut spielen. Das Trainerduo schätzt die Liga mit den hochkarätigen Absteigern TV Walsum-Aldenrade und Neusser HV sowie den sehr starken Aufsteigern HSG Adler Haan und TV Witzhelden deutlich stärker ein, als in der Vorsaison.

Das große Plus der Pantherinnen wird diesmal sein, dass sich der Kader kaum verändert hat und die Mannschaft deshalb sehr eingespielt ist. Im Premierenjahr in der Oberliga war das noch ganz anders, deshalb gingen auch die ersten drei Spiele in der neuen Liga direkt verloren. Einen solchen Fehlstart will man diesmal vermeiden.

Integrieren mussten die Pantherinnen lediglich zwei Neuzugänge. Die erfahrene und abwehrstarke Sarah Wortmann kam vom TV Beyeröhrde II und die extrem schnelle und bewegliche Pinar Sahbaz wechselte von der A-Jugend des Haaner TV zu den Panthern. Außerdem wurde Lucy Jörgens mit einem Doppelspielrecht für die B-Jugend des TSV Bayer 04 Leverkusen und die Oberligamannschaft der Panther ausgestattet. In Burscheid soll sie Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln.

Auf der Verlustseite steht lediglich Anna Wolter, sie wird aus zeitlichen Gründen eine Handballpause einlegen. Im Trainerteam gab es ebenfalls einen Abgang. Torwarttrainer Lennart Hein ist mittlerweile hauptverantwortlicher Trainer der Frauen-Landesligamannschaft der Panther.

An den nächsten beiden Wochenenden stehen Trainingslager als wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf dem Programm. Momentan befindet sich das Team in Cuxhaven, eine Woche später bereitet man sich in Burscheid vor. Trainer: Denis Jörgens, André Klesper Kader Tor: Kimberley Müller, Ann-Catrin Ruhl, Selina Dietl Feld: Michelle van Nooy, Franziska Ern, Ann-Christin Schmitz, Louisa Rudberg, Jennifer Jörgens, Lena Scigala, Louisa Boll, Jouline Mücke, Pauline Schmitz, Dunja Pfeiffer, Michelle Röhrig Zugänge: Sarah Wortmann (TV Beyeröhrde II), Pinar Sahbaz (Haaner TV A-Jugend), Lucy Jörgens (Doppelspielrecht TSV Bayer 04 Leverkusen) Abgänge: Anna Wolter (Handballpause) Termine: HVN-Pokal: 2.9., 18 Uhr bei TV Borken Meisterschaft: 9.9., 13.30 Uhr bei HSG Adler Haan.