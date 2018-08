Der Veranstalter rechnet mit mehreren tausend Besuchern bei der „Medieval Fantasy Convention“. Noch gibt es Karten zu kaufen.

Bergisches Land. Am Wochenende steigt die „Medieval Fantasy Convention“ auf Schloss Burg. Zehn bekannte Serienstars treffen dort auf tausende Besucher. Bis dahin ist für Jörg Bürrig, Geschäftsführer der veranstaltenden Firma Epicon, noch viel zu tun. Denn es müssen nicht nur das Gelände und die Burg vorbereitet werden, kurzfristig haben ihm auch noch zwei Darsteller abgesagt.

Bereits zum dritten Mal findet die Fantasy-Veranstaltung auf dem historischen Gelände statt. Bei der ersten Auflage 2016 kamen 3500 Fans, im vergangenen Jahr besuchten 5000 Fantaysfilm-Freunde Schloss Burg. Genaue Zahlen für das kommende Wochenende kann Bürrig noch nicht nennen. Zwar laufe der Vorverkauf gut, aber: „Es gibt aber noch Karten an der Tageskasse“, sagt er. Zuletzt war Jörg Bürrig im Mai in Solingen zu Gast und richtete eine Veranstaltung zum Thema „Harry Potter“ aus.

Auf dem Programm der zweitägigen Convention stehen unter anderem ein Mittelaltermarkt, Vorträge, Lesungen und Workshops. Die meisten Fans werden aber sicherlich Autogrammstunden, Fotoshootings und Interviewrunden besuchen. Zu Gast sind unter anderem Ross Mullan, Ian Gelder und Dominic Carter, die in der US-amerikanischen Fernsehserie „Game of Thrones“ mitspielen. Deren Kollegen James Faulkner und Hafthor Björnsson sagten kurzfristig ab, weil sie andere Verpflichtungen hatten. Zugesagt haben dahingegen Darsteller, die in Serien und Filmen wie „Grimm“, „Die Tribute von Panem“ oder auch „Der Hobbit“ mitspielen.

Die Kulisse des Schlosses ist ein besonderer Magnet für Gäste

Ab Freitag wird Schloss Burg für das Event dekoriert. „Wir weisen den Händlern ihre Stände zu, verteilen sie auf dem Gelände, bauen den Fotopoint auf und richten den Rittersaal her“, erklärt der Krefelder. Da es für ihn nicht die erste Convention sei, habe sich eine gewisse Routine eingestellt. So viel sei auch nicht zu verändern, schließlich ziehe das Schloss als mittelalterliche Kulisse genug Besucher an und sei schon sehr authentisch.

Auch einige Besucher aus dem Ausland werden erwartet

Nicht nur internationale Stars kommen am Wochenende ins Bergische, auch einige Besucher werden aus dem Ausland einreisen. Es hätten sich Fans aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden oder auch Belgien angekündigt, sagt der Veranstalter. Das sei aber nur ein kleiner Anteil. Er schätzt, dass mehr als die Hälfte aller Besucher aus der näheren Umgebung komme, insgesamt mehr als 80 Prozent aus Deutschland.

Im nächsten Jahr gibt es drei Fantasy-Events auf Schloss Burg

2019 wird Jörg Bürrig drei Conventions auf Schloss Burg anbieten. Im Mai dreht sich alles um die Filme „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“, im August wird es eine Mischung aus allen Fantasy- und Mittelalter-Serien geben wie in den kommenden Tagen. Im Oktober des kommenden Jahres folgt eine Convention zum Start der finalen, achten Staffel von „Game of Thrones“.

Drei Termine im Jahr seien aber nur die Ausnahme. In den Jahren darauf werden es wohl ein bis zwei Events pro Saison sein, erläutert der Veranstalter weiter und begründet: „Das wird sonst auch irgendwann zu langweilig“, meint Jörg Bürrig.