Evangelische Einrichtung bietet nach den Ferien auch Veranstaltungen zu Wohnen im Alter und Kindererziehung an.

Burscheid. „Was ich schon immer einmal machen wollte...“ Diese Frage schwirrt vielen Menschen im Kopf herum, wenn sie sich Gedanken machen, wie sie denn ihre kostbare Freizeit verbringen wollen. Das Evangelische Familien- und Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises Leverkusen will auf diese Frage ein paar Antworten geben. Die Einrichtung, die im Auftrag von 12 Kirchengemeinden in Burscheid, Leverkusen, Leichlingen, Langenfeld und Monheim agiert, stellt nun das neue Bildungsprogramm für das zweite Halbjahr vor.

Menschen jeden Alters sollen fündig werden: Seien es junge Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern unter einem Jahr Kontakte knüpfen wollen, oder Senioren, die was Neues lernen möchten. Nachfolgend einige Beispiele:

Mit der Schulung „Erfahrungswissen für Initiativen - EFI“ will das Familien- und Erwachsenenbildungswerk Menschen auf ein ehrenamtliches Engagement vorbereiten. Das Konzept richtet sich an Menschen, die am Ende ihrer beruflichen Tätigkeit eine neue Herausforderung suchen. Absolventen wird eine Möglichkeit geboten, sich selbst zu verwirklichen und dabei auch anderen zu helfen. Weitere Details gibt es an einem Informationsabend am Montag, 3. September, in der Richrather Lukaskirche, Kaiserstraße 12 in Langenfeld.

Bei der kostenfreien Veranstaltung „Wohnen und Leben im Alter“ bietet das Bildungswerk Interessierten die Möglichkeit, sich während zwei Veranstaltungsabenden im evangelischen Gemeindehaus Bergisch Neukirchen, Pastor-Scheibler-Straße 1 in Leverkusen, mit dieser wichtigen Thematik auseinanderzusetzen. Gesprochen wird beispielsweise über „Wunsch(t)räume im Alter - So möchte ich leben und wohnen, wenn ich älter bin!“ Wer genau weiß, wie er im Alter leben will, hat es später leichter. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 4. September, und am Donnerstag, 8. November, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr statt.

Insbesondere junge Familien liegen dem Evangelischen Familien- und Erwachsenenbildungswerk am Herzen. Bei Erziehungsfragen sollen sie hier Unterstützung finden. Informationen zu weiteren Veranstaltungen sind im Internet abrufbar: www.febw-leverkusen.de jp