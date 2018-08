800 Teilnehmer sind gestern beim Sengbachlauf an den Start gegangen. Ältester Teilnehmer war Jürgen Toepper (82).

Witzhelden.Der Sengbach-Talsperrenlauf beendet für die heimischen Sportbegeisterten immer so ein wenig den Sommer. „Wenn man hier in den Wald kommt, dann sieht man schon die ersten Spuren vom Herbst. Das tut der tollen Veranstaltung aber keinen Abbruch und ich komme immer wieder gerne hierher“, meinte der 47-jährige Leichlinger Markus Baumgart, der in den vergangenen Jahren schon mehr als zehn Mal teilgenommen hat und diesmal am 11,3-km-Rennen teilnahm. In seinem Rennen kam der zweifache Familienvater schließlich als 18 von 206 männlichen Teilnehmern mit einer Zeit von 53:42 Minuten ins Ziel.

Die 43. Auflage des „schönsten Laufes der Umgebung“, wie es Anne Torbohm aus Leichlingen formulierte, überzeugte durch die gute Stimmung und die familiäre Atmosphäre. Insgesamt waren gut 800 Teilnehmer in den sechs verschiedenen Rennen am Start. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren bei dieser Zahl eingependelt. Durch die zahlreichen Konkurrenz-Veranstaltungen kommen wir leider nicht mehr über die 1000er-Marke“, sagte Mitorganisator Bernd Munk, der wie seine gut 100 Helfer eine Menge zu tun hatte. Aber beim Turnverein Witzhelden packt man diese Aufgabe zusammen an. „Auch aus den anderen Abteilungen wird geholfen und viel unterstützt, das spricht ja für unseren Verein“, betonte die zweite Vorsitzende Dagmar Windmann, die sich am Verpflegungsstand am Start- und Zielbereich tatkräftig einbrachte.

Der Homberger TV aus Duisburg stellte mit 38 Teilnehmern den größten Verein, extra für diese Veranstaltung wurde ein Bus gechartert. Jürgen Toepper war mit 82 Jahren der älteste Teilnehmer und ging in der Sengbachrunde an den Start. Für die stimmungsvolle Begleitung sorgte der in Burscheid geborene Jochen Baumhof. Neben der von ihm installierten Zeitmessanlage kümmerte er sich auf um die Moderation. Vor dem Start der Sengbachrunde wurden Teilnehmer von Baumhof persönlich begrüßt und stimmungsvoll auf die Runde geschickt. „Das hier ist die perfekte Vorbereitung zum Beispiel für den Köln-Marathon. Das ist eine richtig tolle Veranstaltung mit dem passenden Wetter dazu“, so Baumhof, der selber auch einige Renn-Veranstaltungen organisiert und somit beste Vergleiche ziehen kann.