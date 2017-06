Rösrath. Ein 19-jähriger Rösrather ist am Montagabend mit seinem Opel am Sülztalplatz vor einem Ampelmast gelandet. Der Mann wollte an der Kreuzung nach links auf die Hauptstraße abbiegen, weil er gleichzeitig an seinem Autoradio hantierte, geriet er rechts auf eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Ampelmast.

Es entstand ein Schaden von circa 5 000 Euro. Da der Fahranfänger der Polizei auffallend ruhig und gelassen vorkam, wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv verlief. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen, der Führerschein wurde sichergestellt.