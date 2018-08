In dieser Nacht am kommenden Samstag, 25. August, dreht sich nicht nur in Leverkusen sondern in ganz Europa alles um die „fliegenden Akrobaten der Nacht.“ Der Arbeitskreis Fledermäuse vom Nabu und Bund Leverkusen laden Groß und Klein herzlich zu einer Nachtexkursion ein. Um 20 Uhr ist der Beginn und es es soll so spannend und informativ werden. Nach einer kurzen Vorstellung der Lebensweise der Fledermäuse, ihre Gefährdung und ihren Schutz geht es los. Fledermäuse sind ein Qualitätssiegel für eine intakte Landschaft. Je mehr Natur übrig geblieben ist, je mehr alte Bäume mit schönen Höhlen als Unterschlupf für Fledermäuse bereitstehen und je weniger Pestizide in der Landwirtschaft oder in den Gärten zum Einsatz kommen, desto wohler fühlen sich die kleinen Säugetiere. Und auch für die Landwirte und die fleißigen Gärtner haben die Fledermäuse einen großen Nutzen: je mehr Fledermäuse umherfliegen, desto weniger müssen Insektizide verwenden werden! Denn eine einzige Fledermaus kann in einer Nacht mehrere tausend Insekten vertilgen. Während der Aufzucht der Jungen fressen manche Fledermausarten in einer Nacht gewichtsmäßig sogar mehr Insekten, als sie selbst wiegen. Wer Fledermäuse in einer lauen Nacht selber entdecken will, muss schon sehr aufmerksam sein, um die schwarzen Silhouetten der wendigen Flugkünstler gegen den dämmerigen Nachthimmel zu erkennen. „Einfacher geht es auf unserer geführten Fledermauswanderung, bei denen mit Hilfe von Ultraschalldetektoren (Batdetektoren) den Fledermäusen bei der Insektenjagd „zugehört“ werden kann“ erklärte Mechtild Höller vom Leverkusener NABU Arbeitskreis Fledermäuse.

Der Treffpunkt für die Nachtexkursion ist am morgigen Samstagabend um 20 Uhr der Wanderparkplatz am Ophovener Weiher in Leverkusen-Steinbüchel (Oulu-Straße Ecke Wilmersdorfer Straße). Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Foto: Nabu

nabu-leverkusen.de