Rhein.-Berg. Kreis. Am Samstag ist eine 24-jährige Mutter mit ihrem Kind von Unbekanntem belästigt worden. Gegen 11 Uhr fiel einer Bergisch Gladbacherin auf einem Parkplatz an der Borngasse ein junger Mann auf, der sie auffällig beobachtete. Bei dem Spaziergang mit ihrem Kleinkind und Hund um den dortigen See, fiel der Mutter derselbe Mann erneut auf. Plötzlich entblößte sich der dunkel gekleidete Mann, fing an sich zu befriedigen und ging auf sie und ihr Kind zu. Als der Hund der Gladbacherin zu knurren begann, drehte der Unbekannte ab. Der Mann mit mittel- oder osteuropäischen Erscheinungsbild soll circa 1.70 Meter groß und circa 20 Jahre alt sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202/205-0 entgegen.

Rheinisch-Bergischer Kreis. Für Gitarrenfans in Rhein-Berg ist Gitarrissimo zu einem festen Termin im Kalender geworden. Am 11. November findet der ganztägige Workshop erneut in Bergisch Gladbach, in der Städtischen GHS/Realschule Im Kleefeld 19 statt. Die Anmeldung läuft bis zum 20. Oktober. Gitarrissimo ist ein Angebot für junge Talente wie auch für Fortgeschrittene. Auf dem Programm stehen insgesamt sieben Stücke: In zwei verschiedenen Ensembles, eins für Anfänger und eins für Fortgeschrittene, werden jeweils drei Stücke erarbeitet. Weitere Infos gibt es beim Kulturbüro des Rheinisch-Bergischen Kreises, Telefon 02202/13-2770 und per Mail: kultur@rbk-online.de.