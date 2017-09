Nach dem Gottesdienst in der Waschstraße und an der Balkantrasse lädt die Gemeinde nun auf einen Bauernhof ein.

Burscheid. Im Jahr des Reformationsjubiläums geht die Evangelische Kirchengemeinde mit ihrem Gottesdienst ein weiteres Mal aus der Kirche heraus an einen alltäglichen und gerade darum besonderen Ort für einen Gottesdienst.

Nach dem Gottesdienst in „Emil´s Waschland“ und dem Fahrradgottesdienst kürzlich an der Balkantrasse geht es nun am kommenden Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr in die große Scheune von Frank und Julia Paas auf dem Sieferhof in Burscheid. „Was liegt näher, als einen Erntedankgottesdienst genau da zu feiern, wo vieles sich um die Ernte dreht“, sagt dazu Pfarrerin Annerose Frickenschmidt

Niemand müsse dort am Sonntag frieren: Die Scheune, in der schon viele Feste gefeiert worden seien, sei beheizbar. Parkplätze seien hinter dem Hof reichlich vorhanden und deutlich ausgeschildert.

Nach dem Gottesdienst gibt es Saft und heiße Getränke

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es hofeigenen Saft und heiße Getränke. Außerdem findet dann auch eine besondere Aktion statt, die erst im Gottesdienst verraten wird. Sie hat mit dem Motto des Gottesdienstes zu tun: „Eine Handvoll Erde“.

Alle Gäste, die möchten, sind eingeladen, essbare Erntegaben mitzubringen. Was übrig bleibt, wird verteilt und an die Burscheider Tafel weitergegeben. Red