Im Rückreiseverkehr kam es am Samstag auf der A1 bei Burscheid gleich zu mehreren Auffahrunfällen.

Burscheid. Die Sommerferien sind fast zu Ende, auf den Straßen wird es wieder voll – vor allem auf der Autobahn. Die Freiwillige Feuerwehr in Burscheid hatte daher ein betriebsames Wochenende. Gleich zweimal musste die Wehr am Samstag zur A1 ausrücken.

Kurz nach 14 Uhr ereignete sich der erste Unfall in Fahrtrichtung Leverkusen. Ein Wohnmobil fuhr kurz vor dem Autobahnkreuz Leverkusen auf einen Pkw auf. Das blieb nicht ohne Folgen: Zwei Personen wurden verletzt. Darüber hinaus liefen Betriebsmittel aus dem Wohnmobil aus. Die Feuerwehr musste den rechten Fahrstreifen sperren, um die Flüssigkeiten abzustreuen und den Brandschutz sicherzustellen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die Verletzten von den Burscheider Einsatzkräften betreut. Wer sonst auf der A1 unterwegs war, musste Wartezeiten einplanen. Es bildete sich im Rückreiseverkehr ein langer Stau. Zwei Stunden zuvor gab es an der gleichen Stelle bereits einen Auffahrunfall, bei dem die Feuerwehr jedoch nicht tätig werden musste.

Kurz nach 18 Uhr ging dann wieder die Sirene in der Feuerwache. In Nähe der Anschlussstelle Burscheid, in Höhe der Brücke Bruchermühle, wurde in Fahrtrichtung Dortmund ein stark beschädigter Pkw auf dem Standstreifen vorgefunden. Auslaufende Betriebsmittel hatten die Fahrbahn über eine große Fläche verschmutzt. Auch hier wurden zwei Reisende verletzt, die vom bereits anwesenden Rettungsdienst versorgt wurden.

Die Feuerwehr sperrte den rechten und mittleren Fahrstreifen, um die auslaufenden Betriebsmittel abzustreuen. Die Polizei hat zu beiden Unfällen mit Personenschaden die Ermittlungen aufgenommen.