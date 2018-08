Zum Saisonauftakt am Sonntag fehlt der Neuzugang Max Weiß. Er hat einen Muskelfaserriss.

Hilgen. Viel schlimmer hätte es die Drittliga-Handballer der Bergischen Panther zum Saisonauftakt wohl nicht treffen können. Am Sonntag (17 Uhr) startet die von Marcel Mutz trainierte Mannschaft in der heimischen Max-Siebold-Halle gegen das Top-Team SG Schalksmühle-Halver Handball. „Da wissen wir gleich zum Saisonstart, wo wir genau stehen“, betont Mutz, der aber auch gleich – Thema Verletzzungspech – eine Hiobsbotschaft verdauen muss.

Der Bundesliga-erprobte Max Weiß, der erst in diesem Sommer zu den Panthern stieß, zog sich im Training einen Muskelabriss im Oberschenkel zu. Damit fehlt der Mutz-Truppe ein absoluter Stabilisator, gerade in der Hintermannschaft gilt es diese Lücke nun zu kompensieren.

Viel Arbeit wird in dieser Hinsicht auf Bastien Arnaud und Torben Schneider zukommen, die die Arbeit in der Innenverteidigung verrichten werden. Ansonsten kann Mutz aber auf seine komplette Besetzung zurückgreifen, auch Urlauber Matthias Aschenbroich ist wieder zurück.

Die Mannschaft aus dem Sauerland hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Seit dem Amtsantritt von Stefan Neff als Trainer hat sich die SGSH, die sich in dieser Runde auch als Dragons bezeichnen, ging es stetig bergauf. Der letztjährige Tabellensechste will in dieser Runde weiter nach oben vorstoßen. „Die sind auf allen Positionen super besetzt und die Handschrift des Trainers ist klar zu erkennen“, weiß Mutz, der sich am vergangenen Wochenende nach Halver aufgemacht hatte, um die Mannschaft im DHB-Pokal gegen den Zweitligisten TuS Ferndorf zu beobachten. Hier musste sich die SGSH nur knapp mit 23:26 (14:14) geschlagen geben.

Auch die SG Schalksmühle-Halver ist im Verletzungspech

Ähnlich wie bei den Panthern droht auch bei Schalksmühle ein absoluter Leistungsträger auszufallen. Christopher Klasmann, der vergangene Saison noch für den Zweitligisten HC Rhein Vikings auf Torejagd ging, zog sich in der Vorbereitung ebenfalls eine muskuläre Verletzung zu.

„Das wird eine Punktlandung. Ich denke, man wird erst beim Anwurf sehen, ob dieser starke Rückraumspieler auflaufen kann oder nicht“, so Mutz weiter.

Aber auch in Dean Bleckmann, der von der SG Flensburg-Handewitt II kam, oder auch Florian Diehl im linken Rückraum haben die Neff-Akteure individuell sehr starke Kräfte in ihren Reihen. „Wir müssen mit Einsatzwillen und Ehrgeiz dagegenhalten. Wenn bei uns alles passt, ist auch ein Sieg möglich“, geht Mutz kämpferisch voran.