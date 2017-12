Danach würde Himba am liebsten wieder eine Runde schlafen, doch an diesem Tag sind die Fotografen zu Gast, da heißt es noch eine Runde durchhalten. Aktiv wird Himba auch nachts, um dann am Morgen, wenn Zweibeiner zur Arbeit müssen, wieder das nächste ausgedehnte Schläfchen zu genießen. Bekannt sein dürfte das außergewöhnliche Tier von der Comicfigur „Blaue Elise“, die nach dem Vorbild der Erdferkel kreiert wurde.

Das Erdferkel ist ein kompakt gebautes Tier, das einen kräftigen Leib mit markant aufgewölbtem Rücken, einen verhältnismäßig kleinen Kopf und einen langen, fleischigen Schwanz besitzt. Die Ohren sind tütenförmig und ihre Körper größtenteils nur leicht behaart. Dies hat ihnen den Vergleich zu Schweinen eingebracht. Erdferkel sind jedoch eher mit Elefanten, Seekühen, Schliefern und Rüsselspringern verwandt als mit den Paarhufern.

Einblick durch einen Scheibe in Himbas Schlafhöhle

Die Tiere sind im Freiland meistens allein lebend und nachtaktiv, lassen sich aber im Zoo auf Aktivitätsphasen am Morgen und am Abend lenken und in kleinen Gruppen halten. Im Freiland schlafen Erdferkel tagsüber in selbst gegrabenen Erdhöhlen. Im Zoo schlafen sie in einer künstlich gebauten Höhle mit Besuchereinblick durch eine Scheibe. Der Kölner Zoo bereitet seinem Erdferkel breiähnliches Futter. Es besteht aus einer angereicherten Pulvermischung, die beispielsweise auch die Großen Ameisenbären erhalten. In Deutschland werden nur in drei weiteren Zoos Erdferkel gehalten – in Berlin, Frankfurt und Saarbrücken. Erdferkel können in Zoos bis zu 30 Jahre alt werden.