Die Westdeutsche Sinfonia Leverkusen präsentiert am 8. Oktober Werke von Beethoven und Brahms.

Leverkusen. Und – wie sonst auch – startet der 1. KlassikSonntag! der Spielzeit 2017/2018 am kommenden Sonntag um 11 Uhr mit einer Matinee und Einführung mit Musik & Gespräch mit Dirk Joeres und Musikern im Schloss Morsbroich.

Den Göttern stahl er das Feuer, um es den Menschen zu bringen; zur Strafe ließ ihn Zeus an den Kaukasus schmieden, wo ihm ein Adler täglich seine nächtens nachwachsende Leber herausriss: Der mythische Prometheus, Lichtgestalt und Märtyrer, ist eine der prominentesten Symbolfiguren einer epochalen „ZeitenWende”. Zumal im Zeitalter der Aufklärung wurde er als heroischer Befreier aus den Fesseln blinden Aberglaubens und despotischer Willkür gefeiert – ein Sujet ganz nach dem Geschmack von Ludwig van Beethoven.

Aus seiner 1800/01 entstandenen Ballettmusik zu „Die Geschöpfe des Prometheus” (einem Szenario des Tänzers Salvatore Viganò) stammt die rasch auch selbstständig aufgeführte „Prometheus”Ouvertüre. Aber auch mit dem Namen Beethoven verbindet sich die Vorstellung einer (musikhistorischen) „Zeitenwende“, zu deren verblüffendsten Zeugnissen die berühmte Sinfonie Nr. 5 c-moll gehört. Aus einem Winzling von Motiv (ta-ta-ta-taa – „so pocht das Schicksal an die Pforte“) erschuf Beethoven eine ganze sinfonische Welt; nachgerade „prometheisch“ erweiterte er die Ausdrucksmöglichkeiten der Instrumentalmusik und ließ Gepflogenheiten der klassischen Musiksprache hinter sich.

Das besagte Viertonmotiv hat der Geiger Joseph Joachim einmal mit „Jo – ach – im – Brahms“ textiert – ein Zeichen der engen kreativen Verbundenheit der beiden Künstler. An Joachim schrieb Brahms im Sommer 1887: „Mache Dich auf einen kleinen Schreck gefasst! Ich konnte derzeit den Einfällen zu einem Konzert für Violine und Violoncello nicht widerstehen, so sehr ich es mir auch immer wieder auszureden versuchte“.

Solisten Andreas Reiner und István-Alexander Gaal

Das daraus entstandene Doppelkonzert für Violine und Violoncello a-moll op. 102 – das letzte Orchesterwerk des Komponisten – knüpft, ähnlich wie auch Beethovens Tripelkonzert, an die Tradition der mit mehreren Solisten besetzten Sinfonia concertante an, um sie in romantischem Geist neu zu beleben. Was ihr denn auch vortrefflich gelingt – zumal wenn zwei gleichermaßen begnadete Solisten aufeinandertreffen. Und hierfür ist bestens Sorge getragen: Die Soloparts liegen in den Händen von Andreas Reiner, dem Konzertmeister der WSL und ehemaligen Primarius des Rosamunde Quartetts, und ihrem 1. Solo-Cellisten István-Alexander Gaal.

Als Solist wie Kammermusiker ist Gaal ein gefragter Cellist, gastiert deutschlandweit sowie in vielen europäischen Ländern und in Japan, wirkt zudem seit 1995 als Solocellist bei der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen und seit 1999 im Amadeus-Kammerorchester Dortmund und betreut als Mentor die Stipendiaten der Orchesterakademie in Essen.