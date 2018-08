Neue Kurse im Musikgarten der Musikschule können ab September besucht werden.

Burscheid.Die Musikschule Burscheid startet mit neuen Kursen im Musikgarten zu folgenden Terminen: Bei einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Kindern ab Dienstag, 4. September, 16 Uhr im AWO-Kindergarten in Burscheid, Höhestr. 76. Der Kurs richtet sich an zwei- bis vierjährige Kinder. Bei einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Kindern ab Mittwoch, 5. September, 9.15 Uhr im Haus der Kunst in Burscheid, Höhestraße 5. Dieser Kurs richtet sich an ein- bis zweieinhalbjährige Kinder.

Die Begleitung einer Bezugsperson ist für beide Kurse erforderlich. Die Kurse laufen über 16 Wochen á 45 Minuten, die Gebühr beträgt 82 Euro, für das zweite Kind 62 Euro. Die Kinder lernen in liebevoller Umgebung erste Lieder, musikalische Spiele und Verse, verbunden mit Bewegung und Tanz. Die erste Stunde kann als Schnupperstunde betrachtet werden. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, startet der Kurs zu einem späteren Zeitpunkt. Alle Angemeldeten werden hierüber informiert.

Der neue Kurs Musikalische Früherziehung/Rhythmus-Trommel-Tanz, der sich für vier - bis sechsjährige Kinder an den Musikgarten anschließt, findet mittwochs, ab dem 5. September um 15 Uhr im Haus der Kunst in Burscheid, Höhestraße 5 statt. Voraussetzung ist eine Teilnehmerzahl von fünf Kindern. Er findet einmal wöchentlich für 60 Minuten statt.

Im Zentrum dieses Kurses steht die rhythmische Arbeit an der Trommel, mit Orff-Instrumenten und mit Bewegung. Dabei wird auch der Körper eingesetzt, indem er mit Body-Perkussion zum Klingen gebracht wird – bei all diesen Aktionen haben die Kinder viel Spaß. Die Kursgebühr beträgt 96 Euro. Die Begleitung einer Bezugsperson ist nicht erforderlich.

Anmeldungen im Musikschulbüro unter Telefon 60282 anfordern oder online unter

www.musikschule-burscheid.de