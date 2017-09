Reserve spielt wegen Fest schon heute.

Witzhelden. Als krasser Außenseiter treten die Fußballer des VfL Witzhelden II heute Abend (19 Uhr) in der Kreisliga B beim Tabellendritten 1. Spielvereinigung Solingen-Wals 2 an. Grund für den vorgezogenen Anstoßtermin ist das Witzheldener Erntedankfest. „Natürlich sind wir froh, dass wir am Wochenende nicht ran müssen. Auf der anderen Seite ist der Termin jedoch so früh am Abend, dass es einige Spieler nicht rechtzeitig von der Arbeit schaffen werden“, erklärt Trainer Tim Prenzel.

Die personelle Situation hin oder her, die Rollen sind klar verteilt. Die Klingenstädter haben bereits doppelt so viele Punkte wie die VfL-Zweite auf dem Konto und haben sich eine Platzierung in der Spitzengruppe erarbeitet. Für die Höhendorfer geht dagegen der Blick nach unten, nach jetzt schon fünf Niederlagen muss sich die Prenzel-Elf auf einen schwierigen Herbst einstellen. „Wir müssen unbedingt punkten, um den Anschluss an die Mittelfeldränge nicht zu verlieren“, so Prenzel weiter.

Immer noch zum Zuschauen verdammt sind die verletzten Thorsten Zöller, Tobias Lehnick, Rico Fiebig, Jairo Bonfim Mein, Markus Koss und Pascal Pfennigsdorf. Dazu kommen halt noch die spontanen Ausfälle wegen beruflicher Verpflichtungen. lh