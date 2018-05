2018 gibt es gute Witterungsbedingungen für Getreide, Feldfrüchte, Heu und die verschiedenen Obstsorten.

Burscheid. Im Vorjahr machte der späte Frost den Landwirten auch im Bergischen Land große Sorgen. „Wir hatten 2018 einen sehr nassen und langen Winter. Zum Glück gab es Frostphasen, die dafür gesorgt haben, dass Schädlinge vermindert werden. Noch rechtzeitig sind die Temperaturen wieder gestiegen, so dass die Vegetation durchstarten konnte. Es gab keine Trockenheit im April und keinen späten Frost – die Obstbäume konnten ausblühen. Beim Getreide und anderen Feldfrüchte sehen wir die Entwicklung aus sehr positiv“, sagt der stellvertretende Kreislandwirt Frank Paas aus Burscheid.

Aktuell säet er seinen Mais aus. „Das machen wir als Bio-Landwirte immer etwas später, da wir keine Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen. Für den Mais sind die klimatischen Bedingungen derzeit sehr gut. Gut waren die Erträge auch bei ersten Grasschnitt. Die Heuernte steht noch an, auch hier sieht es sehr gut aus. Da brauchen wir dann noch beständige Tage.“

Trotz der Nässe im April sieht es laut Paas auch beim Getreide derzeit positiv aus. „Das Getreide steht üppig und entwickelt sich gut, wenn jetzt keine Unwetter mit Hagel mehr kommen.“

Beim Obst wird eine Durchschnittsernte erwartet

Beim Obst in der Region sind die Erwartungen in diesem Jahr ebenfalls von Zuversicht geprägt. „Wir hatten Ende Februar leichte Frostschäden, die aber nicht so schlimm ausgefallen sind. Wir konnten im Vorjahr trotz des späten Frostes durch die Beregnung noch eine Ernte einfahren. Daher sind bei uns die Ausschläge nicht so groß. Für das laufende Jahr erwarten wir eine durchschnittliche Ernte“, sagt Norbert Stamm vom Mönchhof in Burscheid.

Die Apfelblüte sei 2018 durch die warme Witterung sehr schnell verlaufen. „Die Erntezeit wird in diesem Jahr trotzdem ganz normal und nicht schneller als in den anderen Jahren sein. Aktuell stehen bei Stamm die Erdbeeren auf seinem Hof ganz im Mittelpunkt. Mit der Heidelbeer-Ernte rechnet Stamm Ende Juni oder Anfang Juli.