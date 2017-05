Bergisch Gladbach. Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Bergisch Gladbach haben Feuerwehrleute eine tote Person in dem einsturzgefährdeten Gebäude entdeckt. Der vom Brand entstellte menschliche Körper sei in der oberen Etage von den Einsatzkräften gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Ob es sich bei der Leiche um die vermisste 45-jährige Bewohnerin des Hauses handelt, blieb zunächst offen. Der Brand war am frühen Donnerstagmorgen aus noch ungeklärten Umständen ausgebrochen. Nach den Löscharbeiten wurde das Gebäude als einsturzgefährdet eingestuft. Andere Gebäude waren nicht betroffen. (dpa)