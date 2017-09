Mitte Oktober suchen sich die Tiere Erdhöhlen, um bis Ende Mai 2018 wieder in einen langen Winterschlaf zu gehen.

Leverkusen. Noch einen Monat sind sie wach – und dann geht es schon wieder in den Winterschlaf bei den Leverkusener Siebenschläfern. Die diesjährige Live-Übertragung aus dem Wohnzimmer dieser heimlichen Kobolde der Nacht hat alle Erwartungen der Initiatoren, dem Nabu Leverkusen, übertroffen. „Bis heute haben mehr als 57 000 Interessierte die Live-Webcam angeklickt. Das sind jetzt schon 10 000 mehr als vergangenes Jahr“ freut sich der Leverkusener Nabu-Vorsitzende, Erich Schulz. „Besonders spannend ist die Verteilung über die Erde: die interessierten Live-Beobachter der Leverkusener Mitbewohner kommen aus mehr als 50 Staaten“ sagt Projektleiterin Regine Kossler vom Nabu Leverkusen. Dieses umfangreiche Projekt mit der Live-Webcam und pädagogischen Angeboten für weiterführende Schulen wird von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW gefördert.

Fünf Jungtiere kommen Ende August zur Welt

Und jetzt geht es in den Endspurt. In diesem Jahr hat die Live-Webcam eine besonders gute Übertragungsqualität erreicht. Die gestochen scharfen Farbbilder werden fast in HD-Qualität übertragen. Dabei ging es im Mai, als die Siebenschläfer erwachten, erstmal mit großen Sorgen in die diesjährige Saison. Die Buchen hatten in diesem Frühjahr sehr wenig Fruchtansatz und laut Nabu ist bei geringem Nahrungsangebot die Bereitschaft der Siebenschläfer, Familien zu gründen, nicht groß. Aber die Leverkusener Siebenschläfer hielten sich nicht daran und Ende August konnten die weltweiten Nutzer der Live-Webcam fünf Junge mit ihrer Mutter im Nistkasten in freier Natur beobachten.

Die Jungen sind inzwischen zu Halbstarken herangewachsen, flitzten munter im Kasten hin und her und erkunden tagelang die Umgebung. Nun heißt es für sie, möglichst viel zu fressen, um sich den notwendigen Winterspeck aufzubauen. Denn Mitte Oktober suchen sie sich Erdhöhlen, in denen sie wieder bis Ende Mai 2018 den Winter durchschlafen werden. Aber bis dahin kann weltweit dieses einzigartige Spektakel im Internet weiter genossen werden.

nabu-leverkusen.de/siebenschläfer