Stadtradeln 2018: Rheinisch-Bergischer Kreis legt 154 397 Kilometer für guten Zweck auf dem Fahrrad zurück

Burscheid / Kreis. Unter dem Motto „Gemeinsam radeln für ein gutes Klima“ haben 697 aktive Radlerinnen und Radler vom 10. bis zum 30. Juni insgesamt 154 397 Fahrradkilometer beim sogenannten Stadtradeln zurückgelegt.

Die Kommune mit der größten zurückgelegten Distanz war Wermelskirchen mit 40 903 Kilometern - als einzige Kommune Wiederholungstäter und schon zum zweiten Mal dabei. Die aktivste Kommune auf die Einwohnerzahl bezogen hingegen war Odenthal mit 24 172 Fahrradkilometern. Der ausdauerndste Einzelradler kommt aus Leichlingen und saß insgesamt 2 800 Kilometer an den 21 Tagen im Fahrradsattel. In der Teamwertung hat ProVelo aus Bergisch Gladbach mit 10 188 Kilometern das Rennen gewonnen, dicht gefolgt vom städtischen Gymnasium in Leichlingen.

Das Team „EMA radelt mit“ stellte mit 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Ernst-Moritz-Arndt Schule in Burscheid die größte Gruppe. Auch der Rheinisch-Bergische Kreis mit seinem Verwaltungsteam „Kreisverwaltung Rhein-Berg aktiv!“ ist fleißig in die Pedale getreten und hat 4 307 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Neben dem Gewinn für die eigene Gesundheit und das Klima wurden unter den aktivsten Radlern in den Kommunen tolle Preise verlost und die glücklichen Gewinner können sich über eine Satteltasche für den Gepäckträger oder ein sicheres Schloss für ihr Fahrrad freuen. „Ich habe durch Zufall von der Aktion Stadtradeln erfahren und war in den 21 Tagen noch motivierter, mein Fahrrad für die Wege im Alltag zu nutzen. Und durch den Gewinn der Satteltasche bin ich gleich doppelt belohnt worden“, stellt Holger Schönfeld, Gewinner des Hauptpreises beim Stadtradeln, fest.

Ziel der Kampagne ist es, Menschen zu motivieren, mehr Wege im Alltag mit dem Fahrrad zurückzulegen und damit nicht nur für weniger Abgase und Lärm sondern auch für eine lebenswerte Umwelt und die eigene Gesundheit zu sorgen. Dafür haben die Teilnehmenden an 21 Tagen Gelegenheit, Kilometer mit dem Fahrrad zu sammeln und diese anschließend in eine App einzutragen. Mitmachen können alle, die in der teilnehmenden Region wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören.