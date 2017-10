Leverkusen gewinnt beim TV Beyeröhde mit 28:19. Am Mittwoch geht es in der Bundesliga gegen Buxtehude weiter.

Leverkusen. Einen souveränen 28:19 (14:8)-Erfolg verbuchte die Mannschaft von Cheftrainerin Renate Wolf in der zweiten Runde um den DHB-Pokal beim TV Beyeröhde. Vor 170 Zuschauern in der Sporthalle Buschenburg waren Sally Potocki (8/3 Tore) und Kim Braun (5 Tore) im Trikot der Elfen erfolgreichste Schützinnen, bei den Wuppertalerinnen war Ramona Ruthenbeck (7/5 Tore) treffsicherste Spielerin.

Vorsprung in der Halbzeitpause auf 14:8 ausgebaut

Nach ausgeglichenem Beginn (2:2, 7. Minute) setzte sich der Bundesligist mit 6:2 ab. Diesen Vorsprung konnte der Favorit bis zur Halbzeitpause bis auf 14:8 ausbauen. In diesem besonderen Spiel, in dem mehr als die Hälfte der Mannschaft der Gastgeberinnen in Leverkusen ausgebildet wurden, zogen die Elfen bis zur 40. Minute bis auf 20:9 davon und steuerten einem souveränen Erfolg entgegen.

In der 57. Minute gab es großen Jubel im Elfen-Lager: Franziska Mietzner verwandelte einen Siebenmeter und konnte sich erstmals für die Mannschaft von Renate Wolf in die Torschützenliste eintragen. Die ehemalige Nationalspielerin erzielte den Treffer zum 27:18. Am Ende zogen die Elfen durch einen ungefährdeten 28:19-Erfolg in die dritte Runde um den DHB-Pokal ein. „Das Spiel war in Ordnung. Wir haben heute unsere Pflicht erfüllt und haben die nächste Runde erreicht“, freute sich Renate Wolf nach dem Spiel.

Ab heute bereiten sich die Elfen auf das zweite Heimspiel der Saison in der Ostermann-Arena vor, wo sie am Mittwoch um 19.30 Uhr auf den Buxtehuder SV treffen.