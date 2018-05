Leverkusen trifft heute auf den Thüringer HC.

Leverkusen. Heute Abend steigt der letzte Spieltag der Handball Bundesliga Frauen. Für die Elfen geht es zu keinem geringeren als dem Thüringer HC, der bereits vor einigen Wochen die Deutsche Meisterschaft feiern konnte. Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen.

Vor dem letzten Bundesligaspiel der Saison 2017/2018 lässt Renate Wolf keine Rechenspiele zu. „Wir fahren nach Bad Langensalza, um zu gewinnen. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Klar ist, dass wir mit einem Sieg die Saison als Vierter abschließen können“, sagt die Cheftrainerin.

Der Thüringer HC weist als Tabellenführer 46:4 Zähler auf, musste sich nur zweimal in dieser Saison geschlagen geben: Anfang des Jahres bei der HSG Bad Wildungen Vipers und am vorletzten Spieltag bei Borussia Dortmund. „Der Thüringer HC war über die gesamte Saison die konstanteste Mannschaft und ist daher zu Recht Deutscher Meister geworden“, sagt Wolf. Im Hinspiel setzte sich der Deutsche Meister nur hauchdünn mit 28:27 in Leverkusen durch.

„Für uns gilt es, noch einmal alles zu geben. Wir müssen uns in die Partie arbeiten und kämpferisch so auftreten, wie wir es in der Rückrunde getan haben“, sagt Wolf. Personelle Veränderungen gibt es im Team der Elfen im Vergleich zu den vergangenen Wochen nicht. Das Saisonfinale kann heute Abend ab 18 Uhr im Internet verfolgt werden.

sportdeutschland.tv/hbf