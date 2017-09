Die Bayer-Damen treffen heute Abend auf Aufsteiger Bensheim/Auerbach.

Leverkusen. Heute geht es für die Werkselfen an die hessische Bergstraße. Um 17.30 Uhr treffen die Bayer-Damen in der Bensheimer Weststadthalle auf den Bundesliga-Aufsteiger HSG Bensheim/Auerbach. Renate Wolf rechnet im zweiten Auswärtsspiel der Saison 2017/2018 mit einem Gegner, der sich bis zum Ende uneingeschränkt dem Kampf stellen wird.

Trainerin Renate Wolf kann aus dem Vollen schöpfen

Wie schon bei der Heimpremiere gegen den TV Nellingen müssen die Elfen heute darum konzentriert und fokussiert in die Partie gehen. Das Team von Heike Ahlgrimm stieg als Meister der Zweiten Bundesliga souverän in die Handball-Bundesliga Frauen auf. Zum Ligaauftakt unterlag die junge Truppe der HSG Bad Wildungen Vipers nur knapp mit 26:29. Die Partie bei Borussia Dortmund fiel letztes Wochenende wegen eines Wasserschadens in der Sporthalle Wellinghofen kurzfristig aus.

Personell kann Trainerin Renate Wolf heute wieder aus dem Vollen schöpfen und hat bei der Aufstellung die Qual der Wahl. „Wir sind auf vielen Positionen besser als die HSG Bensheim/Auerbach besetzt, dennoch werden sie mit der Euphorie des Aufstiegs agieren und um jeden Ball kämpfen“, sagt Renate Wolf. „Wir müssen wieder aus einer kompakten Deckung unser Spiel aufziehen und von der ersten bis zur letzten Minute hellwach sein, um etwas Zählbares mitzunehmen.“ Ein Wiedersehen gibt es für die Elfen heute mit Heike Ahlgrimm, die sowohl als Spielerin (2002 bis 2010) als auch als Trainerin (2012 bis 2014) beim TSV Bayer 04 Leverkusen aktiv war.

Die Partie aus der Weststadthalle in Bensheim können Handballfans heute ab 17.30 Uhr live im Internet verfolgen. Nach dem Spiel in Südhessen steht erst einmal die Länderspielpause in der Bundesliga an. Für die Elfen geht es am Samstag, 7. Oktober, mit dem DHB-Pokalspiel beim TV Beyeröhde weiter.

sportdeutschland.tv/hbf