Leverkusen steht nach 25:21-Sieg gegen Bensheim/Auerbach im Viertelfinale. Die Partien werden am Mittwoch ausgelost.

Leverkusen. Die Elfen haben das Viertelfinale im DHB-Pokal souverän erreicht. Beim Ligakonkurrenten HSG Bensheim/Auerbach gewann das Team mit 25:21 (14:11). Erfolgreichste Torschützin war Sally Potocki mit zehn Toren.

Neben Jenny Karolius musste Renate Wolf beim Pokalspiel in Südhessen auch auf Amelie Berger und Franziska Mietzner verletzungsbedingt verzichten. Die angeschlagenen Nationalspielerinnen Katja Kramarczyk und Jennifer Rode stellten sich in den Dienst der Mannschaft und erhielten später, wie auch Anna Seidel, Sally Potocki, Zivile Jurgutyte und Kim Berndt, ein Sonderlob von ihrer Chefin.

Dank einer sehr gut aufgelegten Katja Kramarczyk zwischen den Pfosten holten sich die Leverkusenerinnen die notwendige Sicherheit in der Defensive und konnten sich in der Endphase der ersten Halbzeit einen Drei-Tore-Vorsprung (14:11) herausspielen.

Am Sonntag geht es mit der Bundesliga weiter

Zu Beginn der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Werkselfen hellwach und setzten sich über 18:12 und 22:14 deutlich ab, so dass Renate Wolf in der Schlussphase durchwechseln konnte. Am Ende zog man durch einen nie gefährdeten 25:21-Erfolg bei der HSG Bensheim/Auerbach ins Viertelfinale um den DHB-Pokal ein. „Unser Ziel war es heute, die nächste Runde zu erreichen. Dies ist uns gelungen. Ich freue mich, dass wir im Pokal überwintern“, sagte Renate Wolf. Die Viertelfinalpartien werden am Mittwoch im Rahmen der Bundesligapartie zwischen dem Thüringer HC und der SG BBM Bietigheim ausgelost.

In der Bundesliga geht es für die Elfen am kommenden Sonntag, 12. November (16 Uhr, Ostermann-Arena) mit einem Heimspiel gegen Bad Wildungen weiter, die sich im Pokal gegen Göppingen durchsetzen konnten.