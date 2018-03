Die drei Jungtiere entwickeln sich prächtig.

Köln. Die drei im vergangenen Jahr im Kölner Zoo geborenen Elefantenjungtiere entwickeln sich sehr gut. Der Ende Januar 2017 zur Welt gekommene „Jung Bul Kne“ wiegt bereits 440 Kilogramm und ist für sein Alter sehr groß gewachsen. Das liegt an den Genen, die ihm seine hoch aufgeschossenen Großeltern „Bindu“ und „Thi Ha Phyu“ mitgegeben haben. Aufgrund seines mutigen und vorwärtspreschenden Charakters hat „Jung Bul Kne“ schnell die Rolle als Junior-Chef der munteren Rüsselbande angenommen. Er ist oft an der Seite von Jung-Kuh „Bindi“ zu sehen, die ihm das Baden beigebracht hat. Der am vergangenen Dienstag ein Jahr alt gewordene „Moma“ bringt heute 360 Kilo auf die Waage.

Wer die jungen und ausgewachsenen Dickhäuter live sehen will, ist auf dem Elefantentag am Sonntag, im Zoo genau richtig. Die grauen Riesen stehen an diesem Tag im Mittelpunkt des Programms.

Highlights sind die halbstündlichen Führungen durch den Elefantenpark – Start am Eingang des Elefantenparks – und die Elefanten-Matinee, die ab 11 Uhr vom Haupteingang direkt zu den Dickhäutern führt. Um 11.30 und 14.30 Uhr können kleine und große Elefantenforscher die Tierpfleger-Sprechstunde nutzen, um auf alle Fragen rund um die grauen Riesen die richtige Antwort zu erhalten.